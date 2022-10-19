海倫清桃夫妻APP遭控吸金上億！他斥不實報導提告誹謗
越南籍藝人海倫清桃與丈夫黃景裕創辦「陌生開發APP」，今（18）日遭到週刊爆料夫妻倆藉此「吸金上億」，投資人還指控原先允諾的分紅，也通通拿不到，還不斷被要求拉下線，目前已有多人聯合提起告訴；對此，黃景裕表示，這是不實報導，並且對周刊等媒體提告妨害名譽、誹謗。
根據《鏡週刊》報導，海倫清桃夫妻以他們的APP可以進行陌生業務開發，僅需10秒便能夠認識一個人，透過大數據分析、配對，讓企業或個人找到優質的合作夥伴一起賺錢，協助企業業績成長，吸引不少人投資；號稱已有許多企業家、社會菁英投入使用，
不過經過一名投資人實際接觸、投資後痛斥，事實並非如此，當初宣傳指出，只要投入3萬5千元開通VIP會員，就可獲得終身分紅的權利，但事實卻並非如此，除了APP無法分紅獲利外，還不斷要求投資者拉下線，模式猶如直銷，因此決定提告。
黃景裕表示，APP是他的公司開發產品，銷售方式為每人以3萬5千元加入會員，買斷APP使用權，未來還可以分紅，如果不參與分紅，則能使用2萬5千元購買使用權，另外也有租1千元的方式使用APP，購買方式皆有開發票、簽合約。
黃景裕說明，該款APP去年11月才正式對外販售，目前後台統計總上線使用人數只有670個，還包括月租型、試用期的客戶，正式簽約購買的人數只有17個，要如何能吸金上億？黃景裕也指出，上午已經到新北市淡水警分局，對周刊以及部分媒體，提出妨害名譽、誹謗告訴。（編輯：孫唯容）