央行棄守！新台幣收32.022元貶2.8分 創近6年收盤新低價
在台股跌147.92點失守萬三，外資賣超台股逾百億並匯出，加上亞洲主要貨幣兌美元走弱，新台幣兌美元今（19）日也在中央銀行放手之下，終場貶破32元整數關卡，收32.022元，較前一交易日貶值2.8分，也創下2017年1月10日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量10.37億美元。
美股4大指數連續兩日收高，台股今日則開低走低，終場下跌147.92點，收在最低點12976.76點，跌幅1.13%，成交金額1840.76億元，權值股台積電終場下跌11.5元至395.5元，跌幅達2.83%，外資在台股賣超新台幣121.27億元。
在國際匯市部分，由於美國公布9月CPI數據高於預期，大幅增加美國聯準會（Fed）11月再次升息3碼的可能性，市場更預估至年底前還會升息至少5碼，甚至不排除12月也升3碼的可能，這也讓亞洲主要貨幣兌美元持續承壓，韓元今日收貶在1426.20兌1美元，日圓兌美元則貶至149.36附近，離岸及在岸人民幣兌美元也都貶至7.24及7.21價位。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.99元、小升0.4分開出後，在台股跌逾百點及亞幣走弱下，新台幣兌美元隨後貶破32元整數關卡，更一度下探32.039元、貶值4.5分，終場更在央行棄守之下，站上了「32字頭」，終場收在32.022元、貶值元，貶值2.8分，也是近6年來收盤新低價。