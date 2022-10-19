名家論壇》吳崑玉／勘災？坐鎮？誰該負責？誰在作秀？

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也許因為是週末，公務員多在休假，反應著實比較慢。直到三點多，永和這邊才看到吊車開進高灘地強制移車移物，台北那邊就不清楚了。直到下午四點，新店溪、基隆河沿線水門全線關閉，幾十輛車車主來不及移車，愛車成了泡水車，大罵市府要求國賠，惹得當時在南投輔選，急忙趕回的柯市長不開心，回懟車主：「國民要對自己行為負責。」
說實話，即使本人這麼討厭柯P，也覺得他這句話至少對了一半。把車子停在堤外的車主，本該對大雨有所警覺，持續一小時以上的強降雨，便須關注市府公告或簡訊，至少要注意聽里長廣播，覺得狀況不對便應趕快移車，這是將車子停在堤外必須承擔的風險。據市長說，停管處自上午9時開始，陸續發放4次防汛簡訊，最晚一次是下午3點50分，關閉水門前10分鐘。照「632」作業程序，市府關閉水門前6小時應先通知車主移車，關閉作業時間為3小時，全數關閉前2小時須展開拖吊作業，將堤外車輛移置保管場。但這次強降雨顯然根本來不及強制拖吊。
不管最後調查結果，市府SOP有沒有疏失？車主都不能將損失責任完全推給政府。咱們劇組的製作人老汪，一早看到雨下成這樣，二話不說衝公司堆沙包，因為一堆器材資料都堆在地下室。這種對天候的直覺與反應能力，應是每個人都具備的風險認知，而擔任政府首長者更應具有這種直覺，不待命令規定便前進待命。某次跟隨宋省長去訪里長，天降暴雨，要離開等車時，老闆蹙著眉頭望著天幽幽的說：「你看這雨，再下一個小時大概就要出事了。」後來在車上聽廣播，果然南港一帶淹水。法令規定與SOP都是死的，但人是活的，有時科學算不出來意外狀況，但直覺可以彌補，更需有人超越死硬規定立下決斷，應變中心需要高階首長坐鎮，其道理也在於此。不管怎麼解釋法令規定，沒幾個人聽得懂啥強化三級或二級開設，即使首長行程在外，發現狀況不對，也該指派次級首長進駐指揮。請問，16日下午，台北市政府有那位消防局長以上層級長官，進駐應變中心指揮調度？請問，消防局長叫得動水利局與停管處嗎？
換句話說，全台灣的人都可以罵那些車主是「巨嬰」，但那個直接負責的台北市長就不應該這麼說話。於情於理，父母官皆當對人民的損失應寄予同情和撫慰，而非傷口灑鹽，面對抱怨，膝反射式的打臉補刀。而且，細究市府應處，並未手段用盡，且反應也稍嫌緩慢，如果下午兩點開始強制移車，也許就不會造成這些遺憾，現實上卻是移車指令下得太晚，根本來不及在關水門前處理完畢。所以，柯P不能老將啥事都推給SOP，SOP有時也是會失靈的。在台積電，所有事都得照SOP走，但SOP失靈時，便須坐下來一起檢討修正SOP。用盲目鼓勵正面回饋維護下屬，用震怒斥責羞辱犯錯人員，都不是合理有效的領導統御方式。唯一合理的方法是「修正回饋」，帶著大家把漏洞補起來，才是一個好的首長該有的作為。
至於柯P與蘇揆間對於首長進駐應變中心的互罵，說自己出來勘災只是作秀，簡直就是把「華燈初上」演成「華根初上」的「SOD」而已。如果首長進駐應變中心只是沒用的形式主義，那過去7年，台北市長每逢颱風災變進駐應變中心是在演什麼？不管怎樣也這麼演了7年，怎麼要卸任就不演了？如果勘災只是作秀，那過去7年你在秀什麼？黃珊珊疫情期間每天衝萬華，也是在作秀嗎？一個即將卸任的首長，何苦如此作賤自己？否定自己的過去呢？這種語言非但沒有傷害到任何對手，反而自己把自己打得一文不值。如果首長在救災應變中如此無用，那又何必匆匆回防呢？不是自己給自己打臉嗎？！
災變時政府首長衝現場勘災，不是為了作秀，而是人到現場，才能看見一般行政官員看不到的問題，從而迅速調度資源解決問題。萬華大規模篩檢時，35度高溫加上全身防護衣，令每個篩檢人員全身濕透，但現場衛生局人員只管得到篩檢程序。黃副到現場，馬上調移動式冷氣來支援，那也叫作秀嗎？很多時候，災變現場並不像急診室，每個進來的人都只有心臟跳或不跳這麼重大而簡單的問題，很多細節就像背上的老筍(氣結)，得要一個一個揉掉，才能如臂使指，讓整體救災行動有效率，這就是現場管理的價值。柯P這一連串發飆，既否定了後台坐鎮，又否定了現場勘災，意思是以後災變都不需要首長指揮調度，首長只需好官我自為之，無災無難到公卿，是這個意思嗎？！
其實，真正到災變現場作秀的，就是各個沒有公權力在身的候選人們。沒有公權力，去現場看了半天又有何用？除了表達關心，徒然給現場添亂而已，工作人員忙得焦頭爛額，還得挪時間分人力出來給未來可能的首長簡報說明，說了也不見得聽得懂。勘災救災這事，就是具有公權力的權責單位的事，候選人可以去送物資，可以去搬石頭，更強的可以去下去開怪手，最不該的就是去給記者拍照講屁話。具有公權力的首長在那裡大罵勘災作秀，沒有公權力的人到現場指指點點，才是這場暴雨洗出來的超荒謬政治場景。
台灣是個天災地變頻仍的地方，政府資源有限，而民力無窮。每個人都可動動手指，大罵政府如何缺失，但真正的麻煩是要解決這些問題，那卻需要高度專業，與周延的考量。每個人都在天災地變中，負起一小部份責任，至少照顧好自己與家人的生命財產，讓政府與專業單位能全心且有效率的處理麻煩。政治人物少去添亂，或老以現實政治需要為發言依據，為了圓今日之是而將一切講成昨日之非，凡事有個底線，有個標準，才配當一個讓人民能夠信賴的首長。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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