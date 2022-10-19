名家論壇》錢震宇／夠了！不要再看災了！

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那為何要通知媒體？不就是希望增加曝光，讓民眾覺得自己很關心市政嗎？
勘災的目的其實是希望藉由媒體的報導讓災區的現況得以讓外界知道，加速災後復原的進度以及釐清是否有人為疏失或缺失，所以勘災是主責的人或是能動用資源的人來看，所以是「勘災，不是看災」；如果今天是一位前市長或是前官員到災害現場，充其量只能說是來看災的。
勘災，是災情跟災民是主體！看災，則是看災的人變主體，這兩者是不一樣的！
然而，人到現場真的有用嗎？對於救人、救災、復原工作有多少實質幫助，坦白說，非常有限。用到場時間早晚來評斷是否關心，更是無聊的事情。當晚康樂隧道土石流，黃珊珊6點58分到、陳時中7點多到、柯文哲8點到，蔣萬安9點到，這樣就能表示「黃珊珊最關心市民？」，那同樣選市長的蘇煥智、鄭匡宇、童文薰、張家豪等人沒來，就不用選了嗎？
回過頭講，10月16日大雨致災的時候最該第一時間來視察的人，是柯文哲！因為他是現任台北市長，有資格指揮市府，也有權力調度市府單位，更有立場去跟中央政府爭取資源，然而他當下在台中輔選，又沒說市府有任何作為，之後說堤外泡水車因為有發簡訊，所以要民眾自行負責，最後發現是關水門後才收到簡訊，更是被砲轟到不行。
可憐的是黃珊珊，原本第一個到場，挾著前副市長的經驗，以為可以加分，卻被柯文哲這一句「作秀」給打回原形。這下黃珊珊想切割也切割不了，又是黨主席、又是前老闆，只能緩頰說，把事情做好最重要。最無辜的還是受到水災影響的市民朋友，看到這幾位市長候選人的表現，只能搖頭嘆息。
以美國來說，是地方政府領導因應天災，聯邦政府則扮演支援角色。在台灣，因為中央有統籌分配款，加上牽涉國營企業，很多時候地方政府能做的實在有限，勘災其實就是要投入人力、金錢，加上中央地方執政綠藍白分野明顯，巧婦難為無米之炊。久而久之，勘災變成了看災，看看哪裡有問題，慰問一下災民，對災後復原幫助不大。
大雨過去了，但有誰記得改善邊坡土石坍方，有誰說要提出豪大雨預警系統，有誰有提到要檢討大雨關水門的機制？沒有！我們只看到陳時中闖紅燈繳了罰款、柯文哲第一時間在台中輔選、黃珊珊、蔣萬安比誰快到現場，然後呢？就沒了，然後下一場大雨來的時候又是一樣。
夠了！不要再看災了！
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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