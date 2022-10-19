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工安結盟見成效！高市勞檢處與大發工業區廠協會簽約

▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作。(圖／記者黃守作攝，2022.10.19)
▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作。(圖／記者黃守作攝，2022.10.19)

記者黃守作／高雄報導

2022-10-19 22:00:00

高雄市政府勞工局勞動檢查處於今(19)日，在大發工業區服務中心，與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作關係，期盼加緊公、私合作，強化工業區整體安全文化，有效協助各會員廠商落實職業安全衛生管理，繼續為降低職業災害共同努力。

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▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作。(圖／記者黃守作攝，2022.10.19)
▲高雄市政府勞工局勞動檢查處與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作。(圖／記者黃守作攝，2022.10.19)
高雄市政府勞工局勞動檢查處與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作儀式，是由高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉與大發工業區廠商協進會理事長劉正光共同主持，並在勞工局主任秘書皮忠謀、大發工業區服務中心主任黃宇斌、工業區聯合汙水處理廠主任黃成龍，以及21位事業單位代表見證下，代表雙方續簽安全伙伴合作關係。

大發工業區廠商協進會理事長劉正光表示，上次結盟後，讓廠商能優先獲得最新的勞動法令宣導、輔導，及現場工安診斷的服務，避免因不熟悉政府新修訂法令內容而遭裁處的情形，並對270家的會員廠商落實職業安全衛生帶來實質的幫助，因此都表達延續安全伙伴合作的意願，未來廠協會也將以合作、互助為原則，與勞檢處共同透過宣導、觀摩、輔導的機制來強化工安，也期盼各廠商發揮「自護、互護、監護」之團體伙伴加成效應，積極為降災、防災及保護勞工權益努力，以進一步提升工業區整體職場安全衛生水準，持續朝職場零職災的目標努力。

高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，大發工業區是目前國內已開發規模最大之工業區之一，其過去即扮演著國內經濟的重要幫手，帶領高雄市走向繁榮，並為高雄市提供廣大就業機會，未來更是擔綱維持經濟穩定的重要角色，期盼延續締結安全伙伴關係，能再結合各方之防災資源，協助合作伙伴持續精進職業安全衛生管理能力，並落實安全防護，延續工安良好績效。

▲高雄市政府勞工局局長周登春對於勞動檢查處與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作關係，寄予厚望。(資料照／記者黃守作攝)
▲高雄市政府勞工局局長周登春對於勞動檢查處與大發工業區廠商協進會續簽安全伙伴合作關係，寄予厚望。(資料照／記者黃守作攝)
高雄市政府勞工局局長周登春說，工安結盟帶來的降災減損成效，讓企業得到實質的助益，也讓優質的工安文化能逐漸內化，形成企業永續經營的良方，樂見各企業或團體能夠主動與勞檢處合作，積極展現保障工作者安全及健康的決心，共同為降低及預防職業災害貢獻心力，相信透過繼續簽訂安全伙伴的合作關係，將進一步達到機械、設備或器具安全化、人員專業化、作業標準化，及注重身心健康等目的，保障更多工作者及承攬商之安全與健康。

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