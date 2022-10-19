工安結盟見成效！高市勞檢處與大發工業區廠協會簽約

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大發工業區廠商協進會理事長劉正光表示，上次結盟後，讓廠商能優先獲得最新的勞動法令宣導、輔導，及現場工安診斷的服務，避免因不熟悉政府新修訂法令內容而遭裁處的情形，並對270家的會員廠商落實職業安全衛生帶來實質的幫助，因此都表達延續安全伙伴合作的意願，未來廠協會也將以合作、互助為原則，與勞檢處共同透過宣導、觀摩、輔導的機制來強化工安，也期盼各廠商發揮「自護、互護、監護」之團體伙伴加成效應，積極為降災、防災及保護勞工權益努力，以進一步提升工業區整體職場安全衛生水準，持續朝職場零職災的目標努力。
高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，大發工業區是目前國內已開發規模最大之工業區之一，其過去即扮演著國內經濟的重要幫手，帶領高雄市走向繁榮，並為高雄市提供廣大就業機會，未來更是擔綱維持經濟穩定的重要角色，期盼延續締結安全伙伴關係，能再結合各方之防災資源，協助合作伙伴持續精進職業安全衛生管理能力，並落實安全防護，延續工安良好績效。
高雄市政府勞工局局長周登春說，工安結盟帶來的降災減損成效，讓企業得到實質的助益，也讓優質的工安文化能逐漸內化，形成企業永續經營的良方，樂見各企業或團體能夠主動與勞檢處合作，積極展現保障工作者安全及健康的決心，共同為降低及預防職業災害貢獻心力，相信透過繼續簽訂安全伙伴的合作關係，將進一步達到機械、設備或器具安全化、人員專業化、作業標準化，及注重身心健康等目的，保障更多工作者及承攬商之安全與健康。