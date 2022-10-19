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「京華廣場」今動土！沈慶京盼帶動高樓層種樹風潮

▲京華城改建案「京華廣場」今（19）日舉辦動土典禮，園區占地近5000坪，將興建4棟地上19層、地下7層的頂級商辦大樓。（圖／記者葉政勳攝影）
▲京華城改建案「京華廣場」今（19）日舉辦動土典禮，園區占地近5000坪，將興建4棟地上19層、地下7層的頂級商辦大樓。（圖／記者葉政勳攝影）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-19 17:54:242022-10-19 17:56:29

京華城改建案「京華廣場」今（19）日舉辦動土典禮，園區占地近5000坪，將興建4棟地上19層、地下7層的頂級商辦大樓。威京集團主席沈慶京表示，京華廣場將承襲豪宅「陶朱隱園」的高樓種樹理念，更期望可以帶動企業高樓種樹的風潮，畢竟節能減碳刻不容緩。

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由中石化百分百持股的鼎越開發，沿襲陶朱隱園的高樓層種樹精神，重磅推出未來化頂級商辦園區「京華廣場CORE PACIFIC PLAZA」，園區占地近五千坪，將興建四棟地上19層、地下7層的商辦大樓，四棟建築除了以層層種樹為核心理念外，還有設置綠化SKY PARK浮島公園，整體綠覆蓋率將達到市府規定的兩倍，能有效降低台北市中心高排碳量。

「京華廣場CORE PACIFIC PLAZA」以高樓層種樹為核心概念，利用陽台打造休閒生活空間，整個辦公場域都採以挑高無柱的設計，並導入BIM建築資訊模型（Building Information Modeling），可提高生產效率、以及縮短工期，最大範圍內實現資源合理運用，大幅減少施工期的排碳量。

威京集團主席沈慶京表示，京華廣場除了承襲陶朱隱園的高樓種樹外，更展現了范蠡陶朱公忠誠、情義、智慧、公益的精神， 希望京華廣場這個集AI智慧、公益於大成的建築物，可以帶動全世界工商企業高樓層種樹的天下公益，積極帶動種樹吸碳抗暖的觀念，「我知道種樹吸碳的成本代價極高，因此節能減碳需要加速積極推動，更是刻不容緩。」

鼎越開發執行副總經理張嘉文也指出，除了建築的永續精神之外，京華廣場將打造全新Grade A+的頂級辦公室，能讓進駐企業的品牌形象提升與實現企業ESG責任，給予夥伴一個舒適的辦公休閒環境，展現以人為本，另外也將共享多媒體國際會議中心、企業訓練空間、未來化會議室、智慧雲端機房等，提供共享高級資源靈活運用，透過共享的概念，大幅減少低效空間配置，降低進駐企業建置成本與排碳量。

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