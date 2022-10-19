不能參選了！謝和弦提聲請槓中選會 今遭法院火速駁回
日前，歌手謝和弦宣布參選台北中正、萬華區的市議員，不料卻被中選會剔除登記資格，理由是謝和弦曾犯毒品案，且尚未執行完畢。18日，謝和弦連同律師、妻子莉婭，前往台北高等行政法院，遞狀對中選會聲請假處分，19日法院裁定出爐，駁回謝和弦聲請。
據了解，台北高等行政法院認為，依據《選罷法》規定，「曾犯內亂、外患罪；曾犯貪污罪，經判刑確定；曾犯刑法第一百四十二條、第一百四十四條之罪，經判刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，對照9月2日台北市議員選舉登記期間截止時間，謝和弦尚未將刑事判決宣告所易科之罰金全數繳納完畢，可判定其所受刑罰應屬尚未執行完畢，因此無法登記為候選人。
另外，依現行實務見解，候選人有無消極資格條件判斷的時間點，以「登記期間截止時」為準，非以「公告時」為判斷依據。再來，如暫時准許謝和弦參選，恐影響其他符合參選資格者的得票情形。法院經衡量，維護公共利益、優於對聲請人可能造成的損害，因此判定聲請不具必要性，對謝和弦之聲請予以駁回。
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