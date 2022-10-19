《黑亞當》必衝大銀幕爽片　黑亞當、正義協會角色全解析

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正義協會是DC宇宙中第一支超級英雄隊伍，並由身形魁梧、道德感強烈的鷹俠（奧迪斯霍吉 飾演）擔任領導者。鷹俠的戰服是由反重力的N金屬製成，他擁有英勇無畏的力量，召集其他超級英雄組成正義協會，致力於保護世界安定。
命運博士（皮爾斯布洛斯南 飾演）是鷹俠長年老友兼盟友，只要他戴上源自古代外星球的命運頭盔，就會從溫文儒雅的學者轉變成善於巫術的命運博士，運用力量來施行魔法，召出幻影並預見未來。
正義協會另外兩位年輕成員是原子粉碎者（諾亞森迪尼奧 飾演）、旋風（昆塔莎斯溫德爾 飾演），有時接到指令時會稍微狀況外，難免也會讓鷹俠與命運博士有點頭痛，但他們很熱情，會自發性地互相幫忙。原子粉碎者能轉變身上的分子結構，變得又高大又強壯；旋風則具有控制氣流的能力，能控制風的模式。
巨石強森等不及向世界介紹黑亞當及正義協會，他表示：「我很期待觀眾能看到《黑亞當》。我在好萊塢打滾一陣子了，演藝事業也經過許多年，不過只要你夠幸運，你就會創作出一部跨世代的作品，這很難能可貴，我想《黑亞當》就是這樣的作品。這部作品很特別，我們拍出一部我們都引以為傲的電影。」
《黑亞當》搶先全美在台熱映中。（編輯：楊穎軒）