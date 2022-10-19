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《黑亞當》必衝大銀幕爽片　黑亞當、正義協會角色全解析

▲《黑亞當》全台熱映中。（圖／華納兄弟影業提供）
▲《黑亞當》全台熱映中。（圖／華納兄弟影業提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-10-19 19:42:242022-10-19 19:45:21

巨石強森擔任主演的《黑亞當》今（19日）在台灣上映，為首次透過大銀幕呈現黑亞當及正義協會的故事。電影近日在世界各地舉辦首映後好評如潮，外媒紛紛稱讚《黑亞當》劇情緊湊、動作戲及特效精彩，令人充滿腎上腺素，是近年最棒的超級英雄電影。身兼主演及製片的巨石強森也霸氣表示：「15年來我致力於製作出最好的《黑亞當》，而這天終於來了！」

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黑亞當（巨石強森 飾演）原為凡人奴隸，後來獲得眾神賜予的力量，但他卻將力量用於復仇，因此被封入墳墓中；約5000年後獲得釋放並回到坎達克，找到他獨一無二的正義，但這種另類正義將受到正義協會的挑戰。

▲巨石強森飾演黑亞當。（圖／華納兄弟影業提供）
▲巨石強森飾演黑亞當。（圖／華納兄弟影業提供）
正義協會是DC宇宙中第一支超級英雄隊伍，並由身形魁梧、道德感強烈的鷹俠（奧迪斯霍吉 飾演）擔任領導者。鷹俠的戰服是由反重力的N金屬製成，他擁有英勇無畏的力量，召集其他超級英雄組成正義協會，致力於保護世界安定。

▲奧迪斯霍吉飾演鷹俠。（圖／華納兄弟影業提供）
▲奧迪斯霍吉飾演鷹俠。（圖／華納兄弟影業提供）
命運博士（皮爾斯布洛斯南 飾演）是鷹俠長年老友兼盟友，只要他戴上源自古代外星球的命運頭盔，就會從溫文儒雅的學者轉變成善於巫術的命運博士，運用力量來施行魔法，召出幻影並預見未來。

▲皮爾斯布洛斯南飾演命運博士。（圖／華納兄弟影業提供）
▲皮爾斯布洛斯南飾演命運博士。（圖／華納兄弟影業提供）
正義協會另外兩位年輕成員是原子粉碎者（諾亞森迪尼奧 飾演）、旋風（昆塔莎斯溫德爾 飾演），有時接到指令時會稍微狀況外，難免也會讓鷹俠與命運博士有點頭痛，但他們很熱情，會自發性地互相幫忙。原子粉碎者能轉變身上的分子結構，變得又高大又強壯；旋風則具有控制氣流的能力，能控制風的模式。

▲諾亞森迪尼奧飾演原子粉碎者。（圖／華納兄弟影業提供）
▲諾亞森迪尼奧飾演原子粉碎者。（圖／華納兄弟影業提供）
▲昆塔莎斯溫德爾飾演旋風。（圖／華納兄弟影業提供）
▲昆塔莎斯溫德爾飾演旋風。（圖／華納兄弟影業提供）
巨石強森等不及向世界介紹黑亞當及正義協會，他表示：「我很期待觀眾能看到《黑亞當》。我在好萊塢打滾一陣子了，演藝事業也經過許多年，不過只要你夠幸運，你就會創作出一部跨世代的作品，這很難能可貴，我想《黑亞當》就是這樣的作品。這部作品很特別，我們拍出一部我們都引以為傲的電影。」

▲巨石強森期待全球觀眾進戲院欣賞《黑亞當》。（圖／華納兄弟影業提供）
▲巨石強森期待全球觀眾進戲院欣賞《黑亞當》。（圖／華納兄弟影業提供）
▲《黑亞當》劇組合影。（圖／華納兄弟影業提供）
▲《黑亞當》劇組合影。（圖／華納兄弟影業提供）
《黑亞當》搶先全美在台熱映中。（編輯：楊穎軒）


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