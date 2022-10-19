重機族台3線「翹孤輪」耍帥！3騎士最重罰9萬還被吊照
台南楠西區10月16日出現一群重機騎士，在台三線上「翹孤輪」，還高速行駛，其中一名騎車還把影片PO網，引發熱議；台南玉井警方立刻調閱監視器、追查車主身份，共35名重機騎士都被叫進警局說明；警方表示，其中3人因「翹孤輪」涉公共危險罪，被吊銷駕照，還吞罰單，最高將貢獻9萬元進國庫。
臉書社群近期，瘋傳一群重機騎士危險駕駛畫面，畫面中可以看到，2、3名騎士「翹孤輪」，還沿路狂飆，之後還逆向行駛，無視其他用路人安危；影片一出，引發大批網友不滿痛批「上次才一個網紅這樣死的，怎麼還不學乖」、「這些猴子繼續翹真是太棒了」、「揪團辦喪事的概念嗎？」
轄區玉井分局接獲檢舉，連日調閱沿線監視器，蒐集相關違法事證，掌握到這群車隊共有35人，其中3部曾經單輪騎行，這項行為違反道路交通管理處罰條例第43條第3、4項，交通分隊將開單舉發，可處3萬元到9萬元不等的罰鍰，還得吊銷駕照併吊扣牌照6個月。
玉井警方也指出，這一行35人的車隊曾盤據內外車道前進，影響其它車輛正常通行，依公共危險罪可處5年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，警方也寄出通知書，等車主到案說明，訊後再函送地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）