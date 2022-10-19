12名脫貧故事講師10月開啟親子夢想故事營

台南市社會局積極辦理經濟弱勢家戶脫貧服務，今年首開親子夢想故事營，培訓參與脫貧方案的家長或學生擔任說故事講師。今 (19) 日脫貧故事講師首登場，台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝陪同下，前往安平親子館陪伴孩童參加活動，台南市議員陳怡珍、李啟維、陳亭妃立委服務處、林俊憲立委服務處及沈震東議員服務處等代表都到場與小朋友同樂。

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黃偉哲指出，台南市目前已打造 11 處親子悠遊館，讓育兒環境更友善，也讓學步兒親子擁有專屬活動空間，市府一直努力提供家長更多的育兒支持措施。今年因考量受疫情影響幼童及弱勢家戶需隨時做好防疫整備工作，為減輕家長負擔，在市府財政許可下，特別針對長者、未滿 6 歲之嬰幼兒、經濟弱勢以及其他具有社會救助資格民眾，發放防疫補貼金每人新台幣 1 千元，盼以「獎勵生、協助養、好好教」全方位的社福服務，營造台南成為市民樂婚、願生及能養的友善城市。

▲台南市社會局辦理經濟弱勢家戶脫貧服務，今年首開親子夢想故事營，培訓參與脫貧方案的家長或學生擔任說故事講師（圖／記者林怡孜攝，2022,10,19）

今日親子夢想故事營活動以「小班想要風箏，他很努力」這本繪本為主軸，故事內容敘述小班看到一個橘色風箏，心裡喜歡的不得了，小班央求媽媽買給他，但媽媽提出以要小班做家事賺取零用錢的方式來買自己喜愛的東西。經過辛勤的努力，小班終於以零用錢買到思思念念的風箏，自己辛苦得來的收穫更加甜美，風箏也飛的又高又遠 …………… 。這故事主要是告訴孩子，想要的東西就要自己想辦法努力爭取，小班努力付出，讓他得到了想要的玩具，當他擁有時，風箏不再只是風箏，而是小班光榮的表現。

今日活動包含說故事活動、手作時間、唱跳互動等，現場參與活動的家長及小朋友將親手製作的小風箏塗鴉贈送給黃偉哲並寫上祝福與願望，黃偉哲也回贈每位小朋友一份小禮物。有家長說，故事營活動經由繪本的內容融入簡單易懂的道理，家長與小朋友一起共讀聽故事，也順勢教導孩子辛勤努力的價值，感謝市府用心規劃各項弱勢族群福利措施。