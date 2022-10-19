不忍了！網傳4架F-16叛逃 空軍報警依社維法舉發
中國8月實施圍台軍演後兩岸緊張關係加劇，中共總書記習近平發表二十大報告，在涉台部分「絕不承諾放棄使用武力」，引發國際關注兩岸局勢發展。網路上出現假消息稱「凌晨4點35分，台灣某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峽中線飛去並且與地面失聯」，暗指國軍飛行員駕機叛逃。對此，空軍司令部除發出聲明鄭重駁斥外，並已將相關事證完成蒐證，於今（19）日下午依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言」行為，向警方舉發。
針對近期網傳「凌晨4:35分，台某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峽中線飛去並與地面失聯」，空軍司令部今日表示，因本網路謠言已歷經多次散佈，且澄清後仍持續轉傳，空軍為端正視聽，已將相關事證完成蒐證，於今日下午由法務部門赴桃園市中壢分局，依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第5款「散佈謠言」行為舉發，後續將配合警方釐清相關案情，以防範有心人士持續散佈假訊息。
針對網傳「凌晨4:35分，台某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峡中線飛去並與地面失聯」，空軍司令部昨日發布新聞稿表示，對於有心人刻意製造、傳播不實假訊息，居心叵測，空軍強烈譴責這種惡意行為，籲請國內媒體及社會大眾勿聽信傳言。