房市／建商戴頭盔往前衝　建築貸款餘額占比飆高峰

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觀察近三年來走勢，建築貸款餘額從2019年8月約1,986億元一路上升，至今年8月成長至約3兆元，短短三年內大增約一兆元。同時，建築貸款占消費者貸款及建築貸款餘額的比重，在2019年8月約23.23％，今年8月上揚至27.69％，比重於三年間成長逾4個百分點。
安信建經總經理張峰榮分析，建築貸款餘額穩定上揚有幾大因素，一來是在房市多頭之下，房價持續上漲，激勵建商購地推案信心；二來是前一波空頭期間，多數建商擔憂修正期漫長，不敢購買土地，手頭上儲備的案源偏低，之後房價回彈時才大舉獵地；第三，業者本身就沒有悲觀的權利，不管時局如何，仍得推案來維繫公司營運，更何況目前房價位於歷史相對高點，建商得把握良機搶攻市占。
近年央行多次緊縮土建融上限，銀行放款也趨嚴格，但張峰榮指出，因危老重建被排除於銀行法72之2條之外，且安信建經與國內數十家銀行都有合作，可為地主爭取到優渥的放款條件；地主若透過安信建經「全案管理」委建模式，不太需要擔心融資問題，通常能順利推動重建。
因建築貸款餘額持續上升，以及台北市老屋重建蓬勃，新建案推案量可望再衝一波。張峰榮預估，在「DIAMOND TOWERS台北之星」、「連雲玥恒」、「日勝生僑安新村重建案」等多個老屋重建百億級指標案開賣後，今年台北市Q4新建案推案量可望衝破千億元，全年推案量達3千億元不成問題，推案量將連續三年達到3千億元。