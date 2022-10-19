烏南戰事不妙？俄軍藉機撤離6萬赫松平民 恐觸犯戰爭罪
烏克蘭南部赫松成為近日俄烏交戰焦點，接連受挫的俄羅斯新指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）此前罕見坦言戰況吃緊，軍方不得不做出「困難」決定；稍早當地行政首長表示，由於烏軍在西方幫助下破壞當地的水力發電廠，已聶伯河沿岸城鎮恐面臨淹水為由，包含烏克蘭第聶伯河西岸的四個城鎮，共計約6萬平民與俄羅斯官員已經開始撤離，預計將在烏克蘭軍隊發動進攻之前全數過河。
俄羅斯新任指揮官蘇洛維金近日向媒體透露，橫跨第聶伯羅河的主要橋樑已被烏克蘭轟炸破壞，除了大橋外河畔附近的水力發電廠、大壩等建設也是烏軍攻擊目標。克里姆林宮在赫松地區扶植的行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）聲稱，水力發電廠的水閘有損毀風險，並以沿岸城鎮面臨淹水危機為由，開始撤離大批赫松平民。
另一位俄羅斯任命的官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）則警告赫松居民，烏克蘭軍隊將在「不久的將來」對該市發動襲擊，俄國副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）則向當地居民承諾，如果願意進一步搬遷至俄國，政府將提供其居住和其他生活津貼。
根據俄羅斯國營電視台畫面，已經有大量當地民眾排隊等候船隻，不過詳細數字仍不清楚，薩爾多則對外宣稱包含俄國行政官員等在內，約有5、6萬人等待過河，儘管俄媒《消息報》表示當局並未宣布強迫居民全數撤離，而是「建議移動到更安全地區」，但根據國際法，像俄羅斯這樣的佔領國若擅自將平民從被佔領土地轉移或驅逐出境將被視為戰爭罪，目前國際間則尚未對此做出即時回應。
烏克蘭南部的赫松地區是自今年開戰以來首個陷落俄軍手中的烏克蘭大城，靠近克里米亞的赫松巿是赫松州首府，當地不久前才遭俄羅斯宣告兼併占領，不過在短短數週內，烏軍一反頹勢重新奪回該地區北部的領土，並沿著第聶伯河向南推進約莫30公里，威脅要困住俄羅斯軍隊。