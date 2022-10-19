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高端族赴日「補打疫苗」怎麼選？ACIP委員給答案

▲今（19）日中央流行疫情指揮中心宣布，自今日起，接種高端疫苗有出國需求者，可補接種最多3劑疫苗。（圖／高雄市政府提供）
▲今（19）日中央流行疫情指揮中心宣布，自今日起，接種高端疫苗有出國需求者，可補接種最多3劑疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-19 19:26:10

日本入境認可疫苗名單中始終未見高端，「高端戰士」赴日需先自費3500元PCR，為解高端族赴日窘境，今（19）日中央流行疫情指揮中心宣布，自今日起，接種高端疫苗有出國需求者，可補接種最多3劑疫苗。對此，ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）委員、台中榮總兒童醫學部兒童感染科主任陳伯彥接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，民眾可依照自身體質選擇。

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台灣邊境自13日起實施0+7管理新制，入境人員可免隔離，而日本也已解禁入境限制，許多民眾都迫不及待赴日旅遊，但日本「入境認可疫苗」名單中始終未見高端。這也意即，如果3劑疫苗中，有1劑施打高端的人，需施打「日本認可的疫苗」作為第4劑才能入境，或是要自費3500元PCR。

今中央流行疫情指揮中心公布，即日起提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種1至3劑台灣核准專案輸入的疫苗，包含BNT、莫德納、Novavax，而莫德納次世代疫苗僅提供追加劑使用。

至於在接種劑次上，接種高端疫苗以外其他廠牌的第一劑、第二劑皆視為基礎劑，需要與前一劑間隔28日以上，打高端疫苗以外其他廠牌的第三劑視為追加劑，需要與前一劑間隔至少84日以上。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，根據統計，第一劑接種高端者約100萬人，三劑皆接種高端者約為30多萬人，但有多少民眾欲出國無法統計，不過若以最大量能估計，疫苗都足夠因應，若是疫苗不足會再採購。

如果3劑都打高端疫苗的民眾，補打後可能會總共累計施打6劑疫苗，王必勝則說「這並不是我們這邊隨便亂訂」，而是比照過去入境美國規範擴大對象，當時有經過ACIP委員討論。

對此，陳伯彥坦言，現在還不知道打幾次會造成問題，專家各有不同意見，不過這些都是學理上的推測，但若是討論安全性問題，「我當然是認為非常安全」，高端是次單位蛋白疫苗，比起腺病毒載體或是mRNA疫苗更不容易發生心肌炎。

對於高端族補打該如何選擇，陳伯彥分析，可能大家都會想接種次世代疫苗，但缺點是反應較強，若有過敏體質或是體質較敏感者，建議還是以次單位蛋白疫苗為主，雖然無法百分之百預防感染，可是可以預防重症。

陳伯彥進一步指出，若對於莫德納、BNT副作用比較不擔心，可以先用退燒藥、過敏藥降低副作用的話，打莫德納、BNT抗體效價較高。

針對莫德納若用於追加劑，施打劑量會減半，高端補打族是否需要重打，陳伯彥則解釋「不用重打」，施打多劑疫苗是為了突顯預防重症的T細胞功能，因此重點不在於劑量多少，還是可以依照規劃進行接種。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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