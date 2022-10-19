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謝和弦參選夢碎！發聲明嗆「理由太瞎」：2024立委選舉見

▲稍早，謝和弦發出聲明，透露明天將提抗告，更預告「2024立委選舉見」。（圖／翻攝蘇煥智臉書直播）
▲稍早，謝和弦發出聲明，透露明天將提抗告，更預告「2024立委選舉見」。（圖／翻攝蘇煥智臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2022-10-19 18:49:42

歌手謝和弦原本宣布參選今年九合一大選的中正、萬華區市議員選戰，不料因為毒品案，且尚未執行完畢，被中選會踢除參選資格，昨天謝和弦前往台北高等行政法院，遞狀對中選會聲請假處分，19日法院裁定出爐，駁回謝和弦聲請；稍早，謝和弦發出聲明，透露明天將提抗告，更預告「2024立委選舉見」。

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▲（圖／謝和弦臉書）
▲謝和弦表示，明天將提出抗告，更預告2024立委選舉見。（圖／謝和弦臉書）
據了解，台北高等行政法院認為，依據《選罷法》規定，「曾犯內亂、外患罪；曾犯貪污罪，經判刑確定；曾犯刑法第一百四十二條、第一百四十四條之罪，經判刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，對照9月2日台北市議員選舉登記期間截止時間，謝和弦尚未將刑事判決宣告所易科之罰金全數繳納完畢，可判定其所受刑罰應屬尚未執行完畢，因此無法登記為候選人。

對此，謝和弦透過臉書發表聲明，他不滿表示，「勢必干擾得票情形，影響選舉結果」，謝謝台灣是個民主的國家，「我們覺得駁回的理由太瞎」，明天將提出抗告，更預告2024立委選舉見。（編輯：孫唯容）

謝和弦臉書全文：

「勢必干擾得票情形，影響選舉結果。」

翻譯翻譯：怕砸大錢推出的小雞選不上，

公雞母雞急了佛跳牆，哈們。

謝謝台灣是個民主的國家，

我們覺得駁回的理由太瞎，

明日將提抗告，願未來大麻合法化，

讓食古不化的臺灣能進化，

也讓那些大人感受愛與和平的教化。

2024立委選舉見

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