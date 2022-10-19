謝和弦參選夢碎！發聲明嗆「理由太瞎」：2024立委選舉見
歌手謝和弦原本宣布參選今年九合一大選的中正、萬華區市議員選戰，不料因為毒品案，且尚未執行完畢，被中選會踢除參選資格，昨天謝和弦前往台北高等行政法院，遞狀對中選會聲請假處分，19日法院裁定出爐，駁回謝和弦聲請；稍早，謝和弦發出聲明，透露明天將提抗告，更預告「2024立委選舉見」。
據了解，台北高等行政法院認為，依據《選罷法》規定，「曾犯內亂、外患罪；曾犯貪污罪，經判刑確定；曾犯刑法第一百四十二條、第一百四十四條之罪，經判刑確定，尚未執行或執行未畢」不得登記為候選人，對照9月2日台北市議員選舉登記期間截止時間，謝和弦尚未將刑事判決宣告所易科之罰金全數繳納完畢，可判定其所受刑罰應屬尚未執行完畢，因此無法登記為候選人。
對此，謝和弦透過臉書發表聲明，他不滿表示，「勢必干擾得票情形，影響選舉結果」，謝謝台灣是個民主的國家，「我們覺得駁回的理由太瞎」，明天將提出抗告，更預告2024立委選舉見。（編輯：孫唯容）
謝和弦臉書全文：
「勢必干擾得票情形，影響選舉結果。」
翻譯翻譯：怕砸大錢推出的小雞選不上，
公雞母雞急了佛跳牆，哈們。
謝謝台灣是個民主的國家，
我們覺得駁回的理由太瞎，
明日將提抗告，願未來大麻合法化，
讓食古不化的臺灣能進化，
也讓那些大人感受愛與和平的教化。
2024立委選舉見