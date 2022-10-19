劉孟捷、焦元溥線上對談 為11月登場鋼琴獨奏會暖身

鋼琴大師劉孟捷應臺中國家歌劇院「2022NTT遇見巨人」系列邀請，將於11月4日至6日舉辦3場次3套曲目鋼琴獨奏會。今日，歌劇院特地規劃「與劉孟捷有約—焦元溥線上會客室」，由樂評人焦元溥越洋連線，與身在美國的劉孟捷，針對3場次不同曲進行深度對談外，也預告11月5日、6日會有演後簽名會。





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鋼琴家劉孟捷曾被樂壇譽為「國際型鋼琴天才」，年僅21歲就成為柯蒂斯音樂學院最年輕的華裔教授。只是，20年前他演奏事業蒸蒸日上時，因一場罕見疾病全身癱瘓、手指埋入鋼釘，演奏生涯被迫中斷。後來憑著堅毅決心通過重重考驗，奇蹟似地恢復健康，並繼續活躍在演奏舞台上。





在國內銷售超過1萬5千套的《遊藝黑白：世界鋼琴家訪問錄》一書，焦元溥以107萬字深度訪問全世界108位鋼琴家，他曾以「精彩絕倫，令人瞠目結舌」形容劉孟捷的演出；劉孟捷也稱讚焦元溥是亞洲首屈一指的音樂評論家，對音樂有著極豐富的知識與想法，「他誠實的評論，讓音樂家們的演奏變得更好！」兩人惺惺相惜。





今日兩人在線上會客室對談中，焦元溥稱讚劉孟捷演奏的李斯特獲得傳奇大師Jorge Bolet真傳，都有很美、很純粹的琴音，一聽見他彈的〈婚禮〉，就有被溫柔祝福的感覺，也形容劉孟捷這次將技術最難的、望之生畏的〈但丁讀後感〉作為壓軸，恐怖的〈塔朗泰拉舞曲〉做上半場結尾，「為何要折磨自己呢？」





劉孟捷說，和老師Jorge Bolet同輩的浪漫派鋼琴家對他影響很深，風格和現代很不同；李斯特是被誤解的作曲家，很多人只聽到炫技，但這次希望呈現深刻哲學的一面。去年曾錄製《巡禮之年》唱片，14歲也曾以〈但丁讀後感〉獲得大賽冠軍，希望用現在的方式來描述對這些曲子及生命的感受，「人生總是要挑戰，但對我的醫生來說可能是折磨。」





焦元溥表示，聽劉孟捷彈琴，就是他身體、聲音的延伸，自在平衡中演奏出精緻、複雜與壯麗；去年在衛武營音樂會隔天，聽到劉孟捷自在放鬆的演奏蕭邦夜曲，「音樂美到不可思議，聽了全身起雞皮疙瘩，在沒有壓力的狀況下彈，竟然演奏完整套夜曲，現場都聽傻了。」





關於11月6日的「愛與死」主題，焦元溥表示，這些曲目非常宏大，死亡背後都隱藏著愛，各式各樣的、對天地萬物的愛；像楊納傑克的曲子源自一場學生被殺的政治事件；李斯特〈葬禮〉悼念匈牙利當年被鎮壓的社會運動，並以相當困難的梅湘《聖嬰耶穌二十凝視》選曲做結。



