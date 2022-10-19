莫德納次世代疫苗怎麼打？副作用+施打對象　7QA一次解答

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A1：有鑑於Omicron持續變異，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，也能夠誘發對抗Omicron BA.4／BA.5變異株的中和抗體免疫反應，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力。每劑0.5 mL，含有25微克原型株mRNA及25微克Omicron BA.1變異株mRNA。
Q2：誰可以接種次世代疫苗？
A2：指揮中心按階段開放接種對象，
- 第一階段開放「65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者」自9月24日起優先接種
- 第二階段開放「第一類醫事人員、機場港埠／居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員／機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交／公務／洽商等工作需求需出國者」，自10月3日起開放接種。
- 第三階段擴大開放到「18-49歲民眾」均可接種，自10月11日起開放接種。
A3：指揮中心規定，次世代疫苗僅能作為追加劑使用，追加劑應與上一劑間隔至少3個月以上。（包含基礎劑最後一劑／基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑）；18至49歲民眾接種次世代疫苗追加劑，追加劑與前一劑應間隔至少12週（84天）；12至17歲青少年追加劑接種間隔亦調整為與基礎劑最後一劑／基礎加強劑間隔至少3個月以上。另，確診後亦需間隔3個月後才可接種。
Q4：已接種四劑，還能再打次世代疫苗嗎？
A4：可以，但須與上一劑追加劑接種間隔至少3個月以上。
Q5：次世代疫苗的副作用？
A5：根據指揮中心統計，接種7天內，全身性症狀以疲倦、肌肉痠痛、頭痛最常見，局部不適則以注射部位疼痛、腫脹最常見，不過，相較去年莫德納單價疫苗作為追加劑使用，指揮中心發言人莊人祥表示，次世代疫苗發燒的情況較少，且接種後7天內不適症狀都有趨向緩解。
接種完次世代疫苗後，可透過接種單位提供的須知或海報上的QR code掃描加入「Taiwan V-atch疫苗接種-健康回報」，藉由接種後狀況觀察，提醒就醫並瞭解接種後常見不適。
Q6：如何預約接種次世代疫苗？
A6：可至疾管署全球資訊網，點選COVID-19疫苗接種資訊，依縣市或地圖查詢提供施打疫苗的醫療院所，或至各地方政府衛生局合約醫院、各縣市疫苗預約平台預約接種。
Q7：一定要接種次世代疫苗嗎？
A7：看個人意願。但指揮中心呼籲，接種疫苗後，可降低感染後重症及死亡的風險，且依據臨床試驗顯示，含有原始株及BA.1變異株之雙價疫苗相較於單價疫苗，對於抵抗Omicron變異株有較佳的保護力。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。