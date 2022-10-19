北韓接連砲擊違反軍事協議！外媒：旨在激怒韓國方便核試
北韓近期多次提升軍事挑釁的層級，除了在美日韓聯合軍演期間試射各種導彈與派遣軍機外，就連中共召開二十大會議也向西部海域發射100多枚砲彈。專家分析認為，北韓的舉動猶如火上加油，目的在於透過軍事挑釁激怒韓國政府，使其主動撕毀兩韓2018年簽署的《平壤共同宣言》（919軍事協議），藉此進行核武測試。
北韓本月屢屢射擊砲彈，繼14日在東西部海域射擊560枚砲彈，譴責駐韓美軍在江原道鐵原郡一帶實施多管火箭砲（MLRS）射擊訓練後，18、19日又向東、西部海域發射一共3百多枚砲彈，根據韓國聯合參謀本部指出，這些砲彈是朝半島西海岸海上緩衝區發射，不過都沒有落入韓國領海，警告與挑釁意味濃厚，同時也引發韓國內部對於《平壤共同宣言》的爭論。
2018年由兩韓共同簽署的《九一九軍事協議》是朝鮮半島目前維持穩定的一紙書約，由於鄰近的中國正值中共二十大期間，外界原先認為金正恩會忌憚挑起中國敏感神經而暫停軍事挑釁，不過在近日連續砲擊後，專家認為這是北韓有意造成韓國「撕破臉」主動違反《九一九軍事協議》的手段，只要能逼迫韓國單方面撕毀協議，就可以歸咎對方造成兩韓情勢升溫，順理成章地進行第7次核子試驗。
不過《韓聯社》報導也指出，韓國國防部長李鍾燮已公開聲明北韓的做出種種違反《九一九軍事協議》的挑釁舉動用意明顯，軍方已多次警告要求立刻停止，並稱已與美方密切合作追蹤和監控相關動向，且加強軍事準備狀態；韓國的北韓大學院總長梁茂進也認同，北韓刻意激起韓國主動撕毀協議的分析，指出如此一來不僅可以將責任推卸給韓國，同時也能替金正恩避開國際上的非議。