PLG／輪換有三分之一是新人　富邦面臨調度和傷兵的考驗

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富邦新賽季18位球員中，有6位是新加入的，佔整體的三分之一，對於講求團隊、戰術體系複雜的勇士軍來說，要如何維持化學效應和默契，將是他們能否完成奪冠目標的重要因素。
總教練許晉哲表示，自己希望球員在訓練時多開口講話，「大家看起來很熟，其實默契上還是有差。我們陣中資深的球員如宗憲、志傑屬於話比較少的，所以文誠在場上發揮著重要的力量，常常出聲指導新進人員。」
同時，富邦目前有嚴重傷兵問題，其中陳范柏彥、謝宗融、塞瑟夫等內線都有傷在身。謝宗融開刀後還沒有進行過有對抗的訓練，不好評估狀況；塞瑟夫則是確定趕不上開季，開幕戰不會被登錄。
「塞瑟夫的傷是肌肉撕裂傷，要休很長的時間，以他的傷情，不知道未來是否還會復發。因此這樣我們剩下的兩名洋將若是再有人受傷，就會變成單洋將，我們比較擔心他的傷勢。」許總透露確實有在找洋將的備用人選，好應付可能發生的各種狀況。
新賽季聯盟各隊要打40場比賽，許總今天在記者會上也表達了自己的看法，他認為這對於年輕球員來說是好事，因為可以多加磨練；但教練在調度上就需要更加有技巧，看如何讓老將們休息。
「新球季場次非常多，對教練來說很不好準備，訓練和日程的安排挑戰非常大，球員是否能健康的上場，考驗輪休的安排。」許總說，「過去在PLG聯盟裡，若30場球拿不到15勝，要進季後賽就非常困難了；今年變成40場，年輕球員的發揮會更重要。」