2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／本季台南終戰獅饋基層　王鏡銘百中繼想投到不能投

▲統一獅球團特邀王鏡銘的姊姊到場祝福百中繼里程碑(圖/統一獅球團提供)
▲統一獅球團特邀王鏡銘的姊姊到場祝福百中繼里程碑(圖/統一獅球團提供)

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-19 19:54:59

今日台南棒球場是本季統一獅台南主場最終戰，今日球隊也特別邀請台南市三級棒球共25間學校蒞臨觀賽，球團也長期回饋台南基層棒球，本次活動也特別捐贈比賽練習球、Ｔ恤、猛獅束口袋，價值近70萬回饋給基層棒球，球團也預計於11月起啟動校園巡迴列車，安排職棒選手前進校園指導選手。今日臺南市市長黃偉哲也代表受贈，市長黃偉哲表示：「感謝統一獅棒球隊的投入，讓台南擁有一支很棒的職業球隊，台南人以統一獅為榮，也謝謝獅隊長期投入資源在基層棒球，給予選手很大的幫助，而112年全中運在台南，明年也歡迎熱愛參與運動民眾，一起來台南市感受運動的美。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

本場比賽除了回饋台南市三級棒球外，也特別在賽前舉辦王鏡銘百中繼慶祝儀式，球團也特別剪輯精彩影片，讓大家一起感受王鏡銘挑戰生涯百中繼的那份堅持，賽前也特別由總經理蘇泰安頒贈「王鏡銘百中繼慶祝獎座」，紀錄每10次王鏡銘中繼成功紀錄，真的難人可貴。賽前獻花活動，也安排鏡銘兩個孩子蒞臨現場送上花束，給予父親一個最甜蜜的擁抱。本次慶祝活動，球團也特別邀請家人擔任神秘嘉賓，姊姊王雅婷遠從台東特地現身在台南，也特別準備象徵榮耀的花束，卑南族是愛花的民族，而花環在不同場合象徵不同涵義，其中卑南族大獵祭，部落婦女和少女搭建凱旋門、編製花環，迎接上山狩獵凱旋歸來的部落長老及青年們，並為他們戴上花環，表達敬重與慰勞之意，也有祝福的意義。 王鏡銘的百中繼目標，如同凱旋歸來般，戴上家人親手編製的花環，慰勞他一次次的努力不懈，帶著家族族人們的祝福，繼續前往下一個里程碑。


王鏡銘看到姊姊王雅婷現身內心充滿著喜悅驚喜，逗趣的說：「這是要引退了嗎？」讓現場球迷感到十分逗趣，王鏡銘表示：「很開心自己能夠達成生涯百中繼，這一路上感謝家人我最大的後盾，還有教練們給我機會，也在我曾經不如意時，阿鑼陳連宏教練拉我一把，點醒了我，才會有現在的我，如果當時沒有改變，或許早就退出職棒圈，感謝曾經幫助過我的每一位，自己也以高建三教練為目標，希望可以一直投，投到同屆的隊友都退休了，持續地為球隊貢獻」

MLB／傳奇名將Manny Ramírez　想回祖國擔任WBC教練

MLB／達比修雖挨兩轟吞敗　7局好投卻連對方總仔都大讚

T1／台啤英熊三洋將漸入佳境　哈總：不強求他們砍分

MLB／守護者抱小孩後遭淘汰　粗暴基迷要他知道誰是爸爸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀