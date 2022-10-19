中職／本季台南終戰獅饋基層　王鏡銘百中繼想投到不能投

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本場比賽除了回饋台南市三級棒球外，也特別在賽前舉辦王鏡銘百中繼慶祝儀式，球團也特別剪輯精彩影片，讓大家一起感受王鏡銘挑戰生涯百中繼的那份堅持，賽前也特別由總經理蘇泰安頒贈「王鏡銘百中繼慶祝獎座」，紀錄每10次王鏡銘中繼成功紀錄，真的難人可貴。賽前獻花活動，也安排鏡銘兩個孩子蒞臨現場送上花束，給予父親一個最甜蜜的擁抱。本次慶祝活動，球團也特別邀請家人擔任神秘嘉賓，姊姊王雅婷遠從台東特地現身在台南，也特別準備象徵榮耀的花束，卑南族是愛花的民族，而花環在不同場合象徵不同涵義，其中卑南族大獵祭，部落婦女和少女搭建凱旋門、編製花環，迎接上山狩獵凱旋歸來的部落長老及青年們，並為他們戴上花環，表達敬重與慰勞之意，也有祝福的意義。 王鏡銘的百中繼目標，如同凱旋歸來般，戴上家人親手編製的花環，慰勞他一次次的努力不懈，帶著家族族人們的祝福，繼續前往下一個里程碑。
王鏡銘看到姊姊王雅婷現身內心充滿著喜悅驚喜，逗趣的說：「這是要引退了嗎？」讓現場球迷感到十分逗趣，王鏡銘表示：「很開心自己能夠達成生涯百中繼，這一路上感謝家人我最大的後盾，還有教練們給我機會，也在我曾經不如意時，阿鑼陳連宏教練拉我一把，點醒了我，才會有現在的我，如果當時沒有改變，或許早就退出職棒圈，感謝曾經幫助過我的每一位，自己也以高建三教練為目標，希望可以一直投，投到同屆的隊友都退休了，持續地為球隊貢獻」