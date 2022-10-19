692萬起，輕量化+標配手排，追求更純粹駕馭樂的Porsche 911 Carrera T開始接受預訂

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911 Carrera T的字母「T」代表「Touring」，旨在以優異的運動化配備提供最純粹地駕馭體驗，911 Carrera車系中，「T」車型歷史可追溯至1968年，經典的 911 T 首次導入「Touring」概念，911 T推出後持續販售到1973年停產；直到2017年保時捷於 991 世代推出911 Carrera T，再度推出這部強調絕對純粹911精神的車款，從那一刻起，保時捷便開始將此一極致精簡又極具運動化的配置概念陸續導入至718 Cayman T、718 Boxster T及Macan T。
全新911 Carrera T標配了7速手排變速系統，同時也提供八速 PDK 雙離合器自手排變速系統作為選配，為求輕量化，直接取消了後座座椅，以及標配車身離地高降低10mm 的保時捷主動式懸吊調整系統，含跑車化調校 (PASM Sport Suspension)，同時減少隔音材質，配置輕量化玻璃與輕量化電池，使其重量較標準版的911 Carrera的1,505kg，輕了35kg，僅1,470 kg，成為搭載入門引擎的 911 車系中最輕的車型，且未來911 Carrera 車系也將不再提供手排變速箱選配。
全新 911 Carrera T的定位介於911 Carrera 和 911 Carrera S 之間，動力系統搭載與911 Carrera相同的雙渦輪增壓引擎，可輸出 385 PS（283kW）最大馬力及450 Nm扭力峰值，使911 Carrera T僅需4.5秒就能完成 0-100 km/h加速，極速可達291km/h。911 Carrera T標配的手排變速箱則來自911 Carrera S，具備有保時捷扭力分導系統 (PTV)，並配置機械式後軸差速器鎖定裝置。同時，在911 Carrera S上列為選配項目的跑車計時套件及跑車化調校之保時捷主動式懸吊調整系統，在911 Carrera T上則為標準配備，同時，過去在911 Carrera S或以上的車型作為選配後軸轉向系統，也下放到了911 Carrera T。
在外觀上， 911 Carrera T 在車系中最具辨識度的是採用深灰配色以突顯車身細節，同時在後視鏡蓋搭配顯而易見的上下半部視覺元素，進一步強化與車色的對比效果。車門與車尾的全新徽飾以及後蓋格柵飾條皆採用金屬瑪瑙灰配色，前擋風玻璃上緣同樣具備灰色色調，跑車化排氣系統的尾管則採高亮澤黑色烤漆，賦予全新 911 Carrera T更加外放與動感的樣貌。911 Carrera T的專屬標配項目還包含有前 20 吋及後 21吋高亮澤鈦灰色Carrera S輪圈，搭配前245/35、後305/30 的配胎，並標配跑車化排氣系統及跑車升級座椅（四向電動調整）。
在車艙內同樣強調車輛的運動性格，標配四向電動調整跑車升級座椅，霧面黑飾板鑲嵌高亮澤黑色裝飾，想尋求更高獨特性的客戶可選購 Carrera T 專屬內裝套件，包含有板岩灰或鬣蜥綠的安全帶配色，以及相同色調的內裝車縫線、頭枕上的911廠徽及座椅中央的條紋，地毯上的廠徽及縫線同樣依循此配色概念作為選配項目。911 Carrera T 還提供了雙前座十八向電動調整跑車升級座椅作為選配，Carrera T專屬內裝套件還提供真皮延伸選配，此套件在車門扶手、中控台、駕駛儀表上緣及車門飾板皆以真皮包覆。
全新 911 Carrera T在車色選擇上提供黑色、白色、御林軍紅、競速黃4款標準色，以及金屬龍膽藍、金屬冰灰、金屬GT銀3款金屬漆，其它特殊色還包含星璃桃、胭脂紅、青鯊藍、蟒蛇綠，車主也可選擇Paint to Sample客製化訂製服務，提供超過110款的車色塗裝選擇。全新911 Carrera T全球亮相後，台灣市場亦即日起開放預購，售價為新台幣 6,920,000 元，喜愛純粹手排駕馭樂趣的熱血車迷又有了一款高端跑車可選擇。