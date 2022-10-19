2022台中城市治理論壇 黃國榮：打造永續發展宜居城市

配合臺中市政府接軌國際永續發展目標，帶領城市、企業及社會各界邁向永續未來，今日舉辦 「2022台中市城市治理論壇」，邀集國內外產官學界專家學者交流取經。副市長黃國榮出席表示，市長盧秀燕上任4年來，在社會、經濟及環境等永續發展的努力，已見具體成果，未來會繼續努力，落實聯合國永續發展各項目標，打造臺中成為永續發展宜居城市。

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「2022臺中市城市治理論壇」今日下午在臺中林酒店舉行，會中依據臺中市未來都市規劃、城市建設、美學設計、人本宜居等面向，邀請擁有「新加城規劃之父」美譽的劉太格博士進行線上專題演講外，另安排四位國內知名專家學者進行交流座談，共商臺中永續建設、城市治理策略及方向，提升臺中國際能見度，建構更具包容力、安全性、永續指數的臺中幸福宜居城市，各界代表約有300多人參與。





會中，黃國榮副市長分享台中作為台灣最宜居城市，與區域治理、國際接軌朝向永續城市發展的市政實踐。他說，響應「2050淨零排放」目標，市府推出永續淨零政策三部曲，去年1月簽署「台中市氣候緊急宣言」、9月發布「台中市地方自願檢視報告」，今年4月公布「台中市2050淨零碳排路徑」；也以「引風、增綠、留藍」作為因應未來氣候變遷衝擊、提高城市固碳的重要方針。

▲2022台中城市治理論壇今登場，產官學界及相關行業代表參與踴躍。（圖／市府提供）

黃副市長表示，盧秀燕市長上任四年來，在社會、經濟及環境永續發展面向，已見具體成果。以改善空氣品質的環保議題為例，台中市推動藍天白雲行動計畫，以專案稽查污染排放工廠、汰換空污防制設備、推動燃煤鍋爐退場、補助汰舊車輛、推動低碳運具及發展綠色大眾運輸等方案，多管齊下，今年1至9月PM2.5平均值僅12.9微克/立方公尺，低於全國平均值13.1微克，為台中市同期歷史新低，也創下歷年最佳空氣品質紀錄。



另外，自108年成立「中台灣區域治理平台」，中彰投苗竹雲嘉7個縣市形成區域治理，於「空污環保、交通建設、經濟發展、觀光旅遊、農產行銷、衛生安全」等議題積極合作，建立多元夥伴關係，未來將協力促進永續願景。

都發局長黃文彬表示，今日座談以「在台中，與城市共生─城市美學、人本關懷、青年發展」為主題，由遠見雜誌社長楊瑪利揭開序幕，以媒體觀察角度見證台中城市發展脈絡，座談內容從市政規劃建設、城市美學、在地發展、青年發展及人本關懷角度出發，期許在軟硬體建設、產業發展及區域共榮的基礎上，實踐城市整體發展規劃，並體現SDGs永續未來，創造城市共好。