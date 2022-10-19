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一起邁進挺教育　陳其邁承諾「不強迫教師擔任交通導護」

▲高雄市長陳其邁今（19）日出席高雄市教師職業工會舉辦「與市長有約」活動，現場作出多項政策承諾。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市長陳其邁今（19）日出席高雄市教師職業工會舉辦「與市長有約」活動，現場作出多項政策承諾。（圖／翻攝畫面）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-10-19 21:05:05

高雄市長陳其邁今（19）日出席高雄市教師職業工會舉辦「與市長有約」活動，現場作出多項政策承諾；尤其，「不強迫教師擔任校外交通導護」獲得與會基層教師高度肯定，大家手持標語，並高呼：「一起邁進挺教育！」

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該會理事長于居正致詞時感謝陳其邁上任二年來對教育及對該會的重視，並指出：二年前市長補選，陳市長曾主動拜訪該會，承諾該會所提的六項《2020教育政策訴求》。短短二年，這六項「都要花錢」的訴求，陳其邁幾乎都做到了，其中的「教職員健康檢查足額補助」更在市長當選的隔（110）年就兌現；今（111）年，更與中央同步加碼補助1000元！

此外，9月17日市長邀約會談時，陳其邁也都同意該會新的六項《2022教育政策訴求》；尤其，「不強迫教師擔任校外交通導護」是該會成立25年來一再爭取的訴求，更是基層教師多年來的痛苦與期盼。于居正表示，陳其邁市長願意解決歷史沈疴的魄力，令人感佩！

陳其邁致詞時表示：他習慣提政見前先瞭解基層需求，因此，不論二年前或現在，他都要親自來教師工會聽聽大家的意見；由於魔羯座的性格，他不輕易承諾，一旦承諾便會全力以赴，並時時要求進度。因此，像工會要求的老師健檢補助、冷氣電費補助等，市府都在經費緊張的情況設法盡速達成，成績也領先全國，顯示市長真的「挺教育」。

接著，陳其邁也表示，二年時間太短，還有很事情有待完成；教育方面包括校校有雙語、生生用平板、營養午餐、還有大家關心的導護議題等等，他都會積極來推動、完善。最後陳其邁也感謝基層老師的辛勞，對於過去二年疫情造成老師的困擾表示歉意，而高雄疫情控制良好也要感謝全體老師的配合。

座談開始之後，現場又有多位代表提出建言，包括：「教師例假日出勤應該派代補休」、「辦公室冷氣電費不應要求教師付費」、「調高國中課後輔導鐘點費」、「高中職教甄護航疑雲應組調查小組」、「冷氣電費補助應包含國小附幼」、「降低公幼生師比」等等，陳其邁也都一一給予正面回應。

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