一起邁進挺教育　陳其邁承諾「不強迫教師擔任交通導護」

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此外，9月17日市長邀約會談時，陳其邁也都同意該會新的六項《2022教育政策訴求》；尤其，「不強迫教師擔任校外交通導護」是該會成立25年來一再爭取的訴求，更是基層教師多年來的痛苦與期盼。于居正表示，陳其邁市長願意解決歷史沈疴的魄力，令人感佩！
陳其邁致詞時表示：他習慣提政見前先瞭解基層需求，因此，不論二年前或現在，他都要親自來教師工會聽聽大家的意見；由於魔羯座的性格，他不輕易承諾，一旦承諾便會全力以赴，並時時要求進度。因此，像工會要求的老師健檢補助、冷氣電費補助等，市府都在經費緊張的情況設法盡速達成，成績也領先全國，顯示市長真的「挺教育」。
接著，陳其邁也表示，二年時間太短，還有很事情有待完成；教育方面包括校校有雙語、生生用平板、營養午餐、還有大家關心的導護議題等等，他都會積極來推動、完善。最後陳其邁也感謝基層老師的辛勞，對於過去二年疫情造成老師的困擾表示歉意，而高雄疫情控制良好也要感謝全體老師的配合。
座談開始之後，現場又有多位代表提出建言，包括：「教師例假日出勤應該派代補休」、「辦公室冷氣電費不應要求教師付費」、「調高國中課後輔導鐘點費」、「高中職教甄護航疑雲應組調查小組」、「冷氣電費補助應包含國小附幼」、「降低公幼生師比」等等，陳其邁也都一一給予正面回應。