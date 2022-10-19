I級豔后「雙峰太兇」衣服包不住！T恤變透明 Bra全看光
性感女星洪蓉擁有精緻五官、I級傲人上圍，因此也被封為「I級豔后」，在IG坐擁40萬人追蹤，人氣相當旺。時常在社群平台分享性感美照的她，今（19）日也在IG曬出一張「黑色緊身衣」的照片，透露大胸部的困擾，「衣服都會變透明」，引起網友熱議。
洪蓉11年靠一支「全裸入鏡」但3點不露的廣告爆紅，近年轉往泰國發展，前陣子也因為疫情返台。擁有I級傲人上圍的她，今天也在IG發文，透露大胸部的缺點「我發現一件事，就是…我穿太緊身的衣服都會變透明」，無奈放上一個哭笑不得的表情符號。
只見她身穿黑色緊身上衣，領口微V領的設計根本包不住I級上圍，「雙峰太大」幾乎快把衣服撐爆，也使布料變得「半透明」，衣服裡面的桃紅色內衣若隱若現，讓人看了超害羞，性感指數爆表。
貼文一出，網友也紛紛留言，「那就穿寬鬆點吧」、「超美」、「棒棒的身材」、「我喜歡」、「美麗的女神」、「不錯看的黑色衣服喔～美麗性感喔」、「好辣」、「極致的美」、「好看」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
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