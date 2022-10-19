1晚2槍擊！槍手狂轟青山宮挾人質 與警對峙自轟頭部倒地
1晚2起槍擊案！台北市萬華區漢口街某商業大樓，19日晚間發生槍擊事件，一名綽號「阿國」的槍手邱國隆，疑似因幫派恩怨，要找萬國幫角頭「阿弟仔」洪清正尋仇，洪清正於大樓7樓遭開槍伏擊，現場傷者有2名，1男子身中9槍(背部及右手各1處、雙腿約7處)、1男中5槍(腹部及四肢各1處)，被緊急送往馬偕醫院。
犯案後，槍手邱國隆逃往貴陽街的艋舺青山宮，先是狂轟3槍，並在飲料店挾持一名女人質，與到場的警方展開對峙，霹靂小組獲報也趕往現場待。而警匪對峙一段時間後，槍手邱國隆開2槍自轟頭部，當場倒臥在血泊中身亡，女人質隨即脫困。
據了解，案發當時，槍手於青山宮開槍，並與趕抵的警方駁火，波及1名員警、1名路過民眾，其中27歲男性員警，右大腿1處槍傷；約60歲的男性民眾，軀幹3處槍傷，均已緊急送往台大醫院救治。
初步消息指出，「阿國」槍手邱國隆疑因幫派糾紛尋仇，先是在商業大樓開槍、釀2傷；之後再逃往青山宮，警方獲報後趕抵現場，邱國隆於飲料店挾持人質、與警方對峙，警匪雙方駁火，之後邱國隆自轟頭部2槍倒地身亡，而究竟是為何要尋仇？詳細案情還有待釐清。
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