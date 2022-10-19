義享化身藝文中心！「世界百大名畫展」一樓登場

高雄義享時尚購物廣場即日起至11月6日迎來第一次週年慶檔期，除了館內促銷活動，10月20日起於一樓推出難得的「世界百大名畫展」，匯集全世界最著名的100幅知名畫作，如蒙娜麗莎、創造亞當、維納斯的誕生、戴珍珠耳環的少女等。現場更結合光影科技，運用環場投影，讓文藝復興大師的代表畫作跳出平面「動」起來。
「世界百大名畫展」規劃三大展區，10月20日至明年3月5日登場，觀展民眾除了可一次飽覽橫跨600年的世界名畫之外，還可於商場享受國際時尚、購物與聚餐等體驗，非常適合一整天的行程規劃。
主辦單位翡冷翠文創公司表示，此次特別選出100幅不同流派的經典畫作，並以「虛實整合、動靜搭配」的多元方式加以展示，構成一場豐富而激情、結合藝術性、教育性和娛樂性的展覽。
展覽規劃三大展區，在「永恆經典．歷史長廊」展區中，透過圖表及文字、圖像方式，講述世界繪畫歷史、流派特色，並介紹其中的代表畫家及畫作。「人文樂章．文藝復興」展區，則將運用牆面及地面構成540°環場投影，讓文藝復興大師波提且利、達文西、拉斐爾、米開朗基羅的代表畫作跳出平面「動」起來，賦予名畫不一樣的生命和情感。
而「黃金印象．經典藝廊」展區中，則以高仿真原寸噴繪技術及高解析度LCD液晶顯示器，展示印象派及巴洛克、古典主義、象徵主義、寫實主義等代表畫作。展覽單人票價180元，即日起在翡冷翠文創官網及超商通路、售票網平台銷售。