中職／兄弟柯基化身黃金獵犬咬傷龍　最快明下半季稱王

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已經確定以全年第三晉級季後賽的味全龍，現在跟兄弟及樂天桃猿的比賽勝負，也可能決定季後賽的對手，今晚派出洋投鋼龍先發主投，卻面對兄弟首棒打者岳政華就被敲出長打，首局就因王威晨帶有打點的滾地球失分，第3局再被變成「黃金獵犬」的江坤宇敲出適時長打再失一分，本場比賽鋼龍「極巨化」失敗，僅投了5局就退場，被打6支安打失2分，其中一分自責分，但隊友沒能挹注火力，吞下本季第6敗。
兄弟在鋼龍退場後，6、7連兩局再各攻下一分，其中6局上半靠著三次保送擠成滿壘，「黃金獵犬」江坤宇敲出今晚第二安，可惜兄弟跑者跑回一分後，第二分回本壘前，二壘跑者岳政華被味全龍外野手郭天信的「雷射肩」封殺在三壘，成為第三位出局數，該局沒能再追加分數，但在9局上狂象攻勢再起，從王威晨的長打開啟一波攻勢，將壘包擠成滿壘後，代打的詹子賢補上帶有兩分打點的適時安打，一棒將味全龍擊潰。
除了「黃金獵犬」江坤宇以外，兄弟打線的打點王陳文杰單場也同樣貢獻雙安兩分打點，加上本土王牌鄭凱文不再「恐龍」，完投6局只被擊出5支安打，本季對戰味全龍首次「無失分」，拿下本季第8勝。
雖然味全龍前8局都沒有得分，但是第9局靠著郭天信打出破隊史單季安打紀錄的第129支安打，幫助球隊破蛋，突破前一位紀錄保持人坎沙諾在1996年創下的單季128支安打的紀錄，當時郭天信都還沒出生。
今晚贏球後，中信兄弟本來距離下半季王座的魔術數字從3縮小到2，因為明天兄弟跟桃猿同樣也有比賽，所以無論另一地的統一獅隊對決樂天桃猿之戰誰贏球，最快明天都能有機會封王，只是如果今晚桃猿輸給獅隊，魔術數字將會降為「一場」，能靠著自力封王，今晚猿隊贏球的話，魔術數字將維持在「兩場」，明天的比賽兄弟必須贏球加上桃猿輸球才能夠封王。