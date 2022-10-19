梓梓「低胸熱舞」晃暈26萬人！小S讚：最會擦地板啦啦隊
梓梓（董梓甯）是台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」的隊長，不僅甜美長相，還有E級傲人身材，再加上性感舞姿，吸粉無數，在IG更坐擁近80萬人追蹤。常常透過社群媒體分享美照、生活的她，17日也在IG分享到節目《小姐不熙娣》低胸熱舞的影片，就連主持人小S也狂讚「最會擦地板啦啦隊」。
梓梓在IG曬出低胸熱舞的影片，只見她和壯壯穿著Formosa Sexy啦啦隊的衣服賣力跳舞，無論是用力挺胸，還是跟著音樂左右晃動，任何動作都難不倒她們。接著，重頭戲「一連串的地板動作」也讓全場狂叫，她性感擺動整個身體，抬腳、整個人趴下「擦地板」，使翹臀、S曲線一覽無遺，火辣程度爆棚。
她也在文內開心表示「來看一下側拍精華，那天去S姐的節目《小姐不熙娣》，被S姐跟派封為最會擦地板的啦啦隊」，更透露「記得11/12開季要來球場看隊長擦地板，節目影片記得去《小姐不熙娣》收看呦」。
影片一出，已有26.2萬個觀看數，網友紛紛留言，「好正，有夠炸」、「超猛欸」、「超火辣」、「我擦我擦我擦地板」、「許願當地板」、「太震撼了會受不了，真的地板性感動作之后啦啦隊」、「太會電人了，隔著屏幕都被電暈」、「羨慕地板了啦」、「讓人受不了」、「原來擦地板是S姐給的封號！無敵了吧」、「好賢慧喔，會擦地板又那麼辣」。（編輯：郭佩蓉）