高雄榮總數位轉型！AI技術打造個人化健檢服務

高雄榮民總醫院呼應國家打造精準健康等方針，推出「AI賦能影音健檢報告平台」，讓紙本健康報告中大量的數據、充滿專業術語的資料，轉化成易讀、易懂、易分享的「影音檔案」，不但能夠讓健檢者更了解自己、讀懂自己，並且能夠提高自身健康識能，延伸健檢服務，做到「早篩、早診、早介入、早安康！」
高雄榮民總醫院與經濟部工業局、金屬中心組建跨領域專業團隊，推出前所未有的「AI賦能影音健檢報告平台」，平台可於個人健檢數據產生當下，透過標準資料串接，利用AI讀取關鍵字語，自動從百萬支影片數據庫中撈取契合關鍵字的視頻檔案，進行專業影音健檢報告書的自動合成。讓健檢者可即時收到影音健檢報告書，並可自主分享給照護者或家屬，而且在健檢者的許可下，健管中心可以推送更多精準健康資訊及優質照護服務，大幅提升健康管理中心與健檢者的醫病關係。
高雄榮民總醫院健管中心部長陳以書與主任余憲忠指出，現有的紙本健檢報告雖然資訊詳盡，但數據及資料實在太多，而且充滿專業術語，常常聽完醫師解釋就忘了。余憲忠以有效的公私協力合作關係連結許多夥伴，成功打造了一份「AI賦能健康管理影音健檢報告」。
AI影音產製技術除了可快速且精準地將紙本個人健檢報告書，轉化為易讀、易懂、易分享之影音檔案外，更可快速地將醫師及護理師的建議，製成居家衛教、健康資訊及日常提醒的影片。而此計畫將優先製作五大常見疾病的健康管理影音報告書，包含：新陳代謝症候群、心臟病、子宮頸癌、大腸息肉及早期肺癌。