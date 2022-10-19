萬潤創新創意競賽 崑大蟬聯不分類金獎及得獎數全國最高
崑山科技大學連續15年與萬潤科技股份有限公司聯合舉辦「萬潤創新創意競賽」，今年大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有221組參賽，102組進入決賽，戰況激烈。今（19日）舉行決賽，崑大機械工程系與綠能中心團隊以「節能低碳排鏈條」一作勇奪不分類金牌獎，另拿下13項佳作，及碩博士論文組2項佳作，不僅蟬聯最大獎殊榮，得獎數更是全國最高。
「萬潤2022創新創意競賽」讓學生透過競賽及創思，製作成品參與比賽，提升學生創新創意及專利申請興趣，獎勵傑出人才進而提升國家競爭力，今年除了大專組221組團隊參賽，另有高中職組38件，以及碩博士論文組45件，共同爭奪近百萬獎金。
萬潤2022創新創意競賽大專組的部分最為激烈，今年邀請到國立虎尾科技大學校長張信良擔任評審長，率領學術界德高望重的教授們組成評審團隊，逐一聆聽各組的導覽與介紹，為競賽做為嚴謹的評選，也給予學生相當受用的建議。決賽經過兩個階段的審查及三次評審委員會議，由崑大機械工程系與綠能中心「綠色鍊人」團隊以「節能低碳排鏈條」拿下不分類金牌獎，抱走10萬元獎金。
崑大公共事務副校長陳龍泉表示，崑大一向重視三創教學，也鼓勵師生投入研發、申請專利。經濟部公布2020年我國發明專利前10大學校，崑大便連續3年名列全國私校第1、獲證數私校前2，15日甫落幕的台灣創新技術博覽會，也勇奪3金2銀5銅，以及1項鴻海特別獎，持續蟬聯獲獎數最高，並拿下最多「金」的私立科大。因此，本次的萬潤競賽，他也期許學生要積極參與、與他校選手相互交流，替未來的就業之路累積蓬勃的能量。