萬潤創新創意競賽 崑大蟬聯不分類金獎及得獎數全國最高

崑山科技大學連續 15 年與萬潤科技股份有限公司聯合舉辦「萬潤創新創意競賽」，今年大專組（含電機資訊類、工程應用類）共計有 221 組參賽， 102 組進入決賽，戰況激烈。今（ 19 日）舉行決賽，崑大機械工程系與綠能中心團隊以「節能低碳排鏈條」一作勇奪不分類金牌獎，另拿下 13 項佳作，及碩博士論文組 2 項佳作，不僅蟬聯最大獎殊榮，得獎數更是全國最高。

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▲萬潤2022創新創意競賽逾300作品參賽場面盛大（圖／記者張振興攝，2022.10.19）

「萬潤 2022 創新創意競賽」讓學生透過競賽及創思，製作成品參與比賽，提升學生創新創意及專利申請興趣，獎勵傑出人才進而提升國家競爭力，今年除了大專組 221 組團隊參賽，另有高中職組 38 件，以及碩博士論文組 45 件，共同爭奪近百萬獎金。

萬潤 2022 創新創意競賽大專組的部分最為激烈，今年邀請到國立虎尾科技大學校長張信良擔任評審長，率領學術界德高望重的教授們組成評審團隊，逐一聆聽各組的導覽與介紹，為競賽做為嚴謹的評選，也給予學生相當受用的建議。決賽經過兩個階段的審查及三次評審委員會議，由崑大機械工程系與綠能中心「綠色鍊人」團隊以「節能低碳排鏈條」拿下不分類金牌獎，抱走 10 萬元獎金。