萬華槍手狂轟還挾人質！最後貼文曝：要兒女別像爸爸一樣
萬華今（19）晚發生2起槍擊案！一名綽號「阿國」槍手邱國隆，疑似因幫派恩怨尋仇，在漢口街某商業大樓連轟14槍導致，2名50多歲男性身中數槍送醫；隨後，邱國隆逃往貴陽街的艋舺青山宮，先是狂轟3槍後，狹持一名飲料店女店員，和警方對峙，最終邱國隆開2槍自轟頭部，當場倒臥在血泊；案發後，邱國隆的臉書最後的貼文也曝光，字裡行間寫滿對兒女的叮嚀與道別。
據了解，今晚邱國隆和女兒逛完街，在臉書發文表示，一雙兒女是自己的心頭肉，叮嚀他們「要好好做人，不要像爸爸一樣」，日後要好好孝順媽媽；邱國隆也直言「我不甘願也不接受。一切都是要我背」，最後他也向兒女道別，「記得我愛過你～保重自己 別了」。
邱國隆臉書PO文一出，不少朋友都急著留言勸他別衝動；邱國隆也在底下留言回復，自己被欺負1年多，「事出一定有原因，我要做得有尊嚴！逼到我選擇這條路！是應該的，我會自己負責任，所以我會離開的」。
邱國隆也無奈表示，「我說我不要混可以嗎？也不行，不放過我！我就是要死的有尊嚴！我對不起孩子對不起社會。沒有選擇，所以我選擇該走就走。」（編輯：孫唯容）
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