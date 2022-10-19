萬華傳警匪槍戰！柯文哲直播收紙條變臉 中斷錄影趕現場
台北市萬華區今（19）日晚間傳出警匪槍案！槍手在闖入艋舺青山宮開3槍後，再轉往青山宮旁邊的飲料店，挾持4名人質，隨後自轟倒地，目前命危搶救中，現場1警1民受傷，暫無生命危險。警政署長黃明昭接獲消息後，已趕往現場；台北市長柯文哲當時正參與直播節目，收到幕僚遞來的紙條後，立刻中斷節目，前往萬華分局了解事發經過，並到場坐鎮。
今日晚間，台北市萬華區漢口街某商業大樓，傳出槍響，有2男中槍，接著艋舺青山宮也遭人闖入開槍，槍手轉往附近的飲料店，挾持4名人質，員警趕到現場和槍手展開長達20分鐘的對峙，過程中1名員警右大腿中彈，另有1名60多歲民眾中槍，兩人送往台大醫院急救，幸均無生命危險。不過，槍手在釋放2名女人質後，便朝自己開轟2槍，倒臥血泊之中，目前命危搶救中。據指出，女人質獲釋後稱槍手告知「會自行了結性命」還請她向警方喊話「不要開槍」。
事發當下，台北市長柯文哲正在「宅神」朱學恒的網路直播節目現場，幕僚傳遞紙條告知槍戰訊息，同時也向朱學恒表達必須先行離開的要求，必須要先暫停直播，朱學恒便馬上表示「這個我是同意的」，但也要求柯文哲欠他一個直播做到完，並向網友解釋柯文哲不是隨意翹班，是有緊急事件，必須到萬華分局坐鎮指揮警方攻堅「請網友見諒」；同時間，警政署長黃明昭獲報後也趕往現場，了解事發經過。（編輯：林莞茜）
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