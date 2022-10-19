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中職／郭阜林不失意立大功！猛獅咬傷老虎跟桃猿說再見

統一獅隊重砲郭阜林(圖/資料照片)
統一獅隊重砲郭阜林(圖/資料照片)

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-19 22:31:592022-10-19 22:37:07

持續跟中信兄弟力拚下半季王座以及全年第一戰績的樂天桃猿，今晚到台南棒球場挑戰統一獅隊，全年戰績跟兄弟只有兩場差距的桃猿，每場比賽都步步為營，本場比賽派出「老虎」黃子鵬先發戰猛獅，但是「百獸之王」老虎卻被「萬獸之王」獅子咬了一口，被獅隊打線轟下本季單場新高的6分自責分，雖然猿隊在9局上追平比數，但獅隊仍靠著郭阜林9局下半的再見安打，以7比6擊敗樂天桃猿，也讓桃猿的全年戰績龍頭位置被兄弟越追越近。

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桃猿在本場比賽首局就由廖建富擊出本季首轟發難，幫助球隊開胡，但是猛獅打線隨即在下半局靠著「四爺」陳傑憲加上林安可的「三、四棒連線」，轟出背靠背全壘打，單局打回三分超前。


「暴力猿打線」雖然暫時落後，卻在二、三局展開連續攻勢，各打回一分，再將比數反超成一分領先，但是5局下半「四爺」再度發威，一、二壘有人的情況下敲出三壘安打，單局灌進3分，獅隊再度超前成6比4的兩分領先。


雖然桃猿在7局追回一分，但獅隊在9局上仍勝券在握推出守護神陳韻文把關，他卻再度上演「劇場」，被猿隊連打三安擠成滿壘，林承飛的外野飛球形成犧牲打送回三壘隊友，幫助球隊追平比分，也送給陳韻文再一次救援失敗。


被追平的統一獅，在9局下半隨即吹起反攻號角，面對猿隊的守護神豪勁，用兩支安打加上故意四壞球，將壘包填滿，還把外野手調到內野形成罕見的「五內野佈陣」，敬遠林安可要來抓下一棒今晚4打數無安打的郭阜林，卻被郭阜林一棒敲出外野，跟桃猿說再見，也送給在現場參與本季台南球場最終戰的球迷一份大禮。


陳韻文主投一局，雖然被打回追平的一分，最後仍收下勝投，桃猿守護神豪勁今晚僅解決一名打者就被郭阜林敲出再見安打，承擔本場比賽敗投，也是本季第二敗。

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