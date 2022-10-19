中職／郭阜林不失意立大功！猛獅咬傷老虎跟桃猿說再見

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桃猿在本場比賽首局就由廖建富擊出本季首轟發難，幫助球隊開胡，但是猛獅打線隨即在下半局靠著「四爺」陳傑憲加上林安可的「三、四棒連線」，轟出背靠背全壘打，單局打回三分超前。
「暴力猿打線」雖然暫時落後，卻在二、三局展開連續攻勢，各打回一分，再將比數反超成一分領先，但是5局下半「四爺」再度發威，一、二壘有人的情況下敲出三壘安打，單局灌進3分，獅隊再度超前成6比4的兩分領先。
雖然桃猿在7局追回一分，但獅隊在9局上仍勝券在握推出守護神陳韻文把關，他卻再度上演「劇場」，被猿隊連打三安擠成滿壘，林承飛的外野飛球形成犧牲打送回三壘隊友，幫助球隊追平比分，也送給陳韻文再一次救援失敗。
被追平的統一獅，在9局下半隨即吹起反攻號角，面對猿隊的守護神豪勁，用兩支安打加上故意四壞球，將壘包填滿，還把外野手調到內野形成罕見的「五內野佈陣」，敬遠林安可要來抓下一棒今晚4打數無安打的郭阜林，卻被郭阜林一棒敲出外野，跟桃猿說再見，也送給在現場參與本季台南球場最終戰的球迷一份大禮。
陳韻文主投一局，雖然被打回追平的一分，最後仍收下勝投，桃猿守護神豪勁今晚僅解決一名打者就被郭阜林敲出再見安打，承擔本場比賽敗投，也是本季第二敗。