萬華槍戰！槍手放人質「自轟2槍倒地亡」驚悚對峙畫面曝
一名邱姓槍手疑似和黑幫角頭有糾紛，今（19）日晚間埋伏在漢口街某商業大樓，槍殺洪姓角頭、洪姓小弟，接著跑到艋舺青山宮，朝許姓副主委開3槍，並挾持4名人質，員警趕到現場，和槍手展開長達20分鐘的對峙，不料槍手在釋放2名女人質後，便朝自己頭部開轟2槍，隨即倒臥血泊之中，稍早和警方攻堅的畫面也跟著曝光；整起事件共造成4人中彈送醫，兇嫌當下雖立即送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。
根據現場畫面，當時只見警方圍成人牆不斷對著槍手喊著「放人出來」，槍手則抱著女人質慢慢從店內往外走，但當時槍手卻將槍口抵住自己的太陽穴，期間警方大喊著「不要不要」，但下秒槍手直接朝自己開轟2槍，旋即倒地，女人質也嚇得往後縮、手摀住耳朵，場面相當驚悚。
回顧整起案件，今日晚間台北市萬華區漢口街某商業大樓先傳出槍響，據報疑似有2男中槍，接著艋舺青山宮也遭人闖入開槍，當時槍手轉往附近的飲料店，挾持4名人質，員警趕到現場和槍手展開長達20分鐘的對峙，過程中1名員警右大腿中彈，另有1名60多歲民眾中槍，兩人送往台大醫院急救，幸均無生命危險。不過，槍手在釋放2名女人質後，便朝自己開轟2槍，當下即倒臥血泊之中，事後送醫搶救不治。女人質獲釋後，向警方表示，槍手告知她「他會自行了結性命」，還請她向警方喊話「不要開槍」。（編輯：林莞茜）
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