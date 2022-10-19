▲ U-POWER 桃園經國高速充電站啟用，林口、臺中、高雄同步試營運

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U-POWER旭電馳科研也趁著光輝十月宣布正式迎向璀璨十站註1的消息，包含「新北林口站」及「臺中安和站」都將於十月底加入超高速充電試營運服務註2，串起全臺十站環島充電網絡，且全數採用360kW以上超高速充電設備，徹底解決消費者的里程焦慮與家用充電焦慮。
超高速充電站正式落腳大桃園航空城
重啟國門的時機 也解開順暢使用無碳運具的封印
全球已逐步開始迎接交通載具由燃油車轉換為電動車的浪潮，臺灣的城市基礎建設也需有相對應的轉型，才能符合現代21世紀的低碳移動需求。一座設計先進的大型超高速充電站座落於接軌國際門面的大桃園航空城，可說是桃園市成為永續城市的進步象徵，也是解開市民使用無碳運具封印的鑰匙。
過去多年來，南崁地區一直在大桃園航空城扮演著集結行政、商業、工業及住宅的核心角色，早期因提供價格適宜的住宅選擇，讓南崁迅速發展為人口集中的城市聚落，然而，無碳運具浪潮遠超過原有城市規劃，地區與社宅電力配置不足，成為航空城電動車普及的最大障礙。
U-POWER旭電馳科研執行長陳鵬旭表示 :「未來都市應結合大型超高速充電站的規劃，才能真正解決里程及家用充電設置焦慮，這也是解開市民使用電動車封印的關鍵之鑰。」
對此，立法委員鄭運鵬也指出，「電動車充電不是未來式，而是現在進行式!一個好的城市規劃，都應符合『合理』、『貼心』、以及『未來性』三大面向，樂見U-POWER超高速充電站能座落桃園市重要交通樞紐，對於城市發展進步、以及推動城市減碳淨零具備指標性的意義。」
U-POWER桃園經國站在國門重啟的重要時刻宣布正式啟用，除了快速提升桃園地區居民使用低碳運具充電的友善度，對於南來北往航空城的商業用低碳運具，更是多了一個補充電力的最佳站點，高功率讓電動車使用者充電不需久候、短時間內即可輕鬆舒適地補足電力，亦將幫助大桃園航空城逐漸實現零碳排、低噪音的美好城市願景。
U-POWER桃園經國站緊鄰桃園南崁交流道約3分鐘車程，目前提供360kW功率超高速充電服務，規劃出2席CCS1、2席CCS2充電車位，其中更包括3席高功率500A液冷槍配置（CCS1有1席，CCS2有2席），可實現所有電動車的最高充電功率註3。
另外，桃園經國站也提早預留可升級至更高功率的服務量能，最高可增至8個充電位，亦保留可擴充至1440kW功率的電力設施，以因應未來無碳運具數量增加而產生的更多充電需求。
堅持落實四大前瞻建構策略 光輝十月迎向璀璨十站
以六都+新竹與三大觀光休閒城市 實現十站超高速充電環島網絡
U-POWER旭電馳科研成立一年多來，一切的策略都堅持從電動車車主視角為出發，從站點位址選擇到建置，都埋入許多細膩巧思，並以與地方共好為首要條件，持續落實四大前瞻建構策略 :
- 站點大型化 : 大型化意謂能針對不同充電規格、規劃多個充電車車位、同時服務多位車主，並有足夠空間設置高成本的高壓設備，打造兼顧高功率與高稼動率的服務基礎。
- 場域專用化 : U-POWER以電動車專屬充電場域為規劃核心，進場即可充電、不收取停車費，不使用無謂的車流管制設備，站點位置便利，不僅節省出入時間、更增添使用便利性。由於超高速充電周轉率高，不需額外預約，也不會因為是停車場附屬設施、而被尖峰等待進場的停車車流阻擋在外。
- 功率超高化 : U-POWER所有站點皆是高功率360kW起跳，採用最頂級充電設備，包含可支援超高速充電體驗且輕巧就手的液冷槍 (500A)，搭配持續優化的智慧能源動態分配系統，讓單一車輛於站點獨享可達最高360kW，實現不打折的原廠最高充電功率。
- 配套貼心化 : U-POWER所有站點都擁有美型雨遮的貼心設計，讓車主不論在晴雨天候，都能優雅舒適地使用充電服務；超大尺碼停車格設計，多車同時充電也不擔心開啟車門時發生擦碰；進場低角度坡道設計，就算是低趴的電動跑車也都能輕鬆進出場域，享受超高速充電服務。
在堅持落實四大前瞻建構策略的努力下，U-POWER旭電馳科研在今年國慶光輝十月宣布璀璨十站的全臺服務陣容，隨著桃園經國站的正式啟用外，可服務大臺北地區的「新北林口站」也於今日同步開啟試營運；鄰近臺灣大道交流道具重要中臺灣充電戰略位置之「臺中安和站」，將於10月底前展開試營運，實現全臺十站超高速環島充電網絡，搭配四大前瞻建構策略，徹底解除電動車車主的里程及家用充電設置焦慮。
電能生活神秘數字揭露 減碳又省錢 城鄉使用習慣大不同
U-POWER旭電馳科研經營的初衷，是希望透過提供最佳充電體驗服務，提倡更美好的未來低碳低噪移動生活，藉由位置便捷、舒適貼心的充電站點設計，解鎖消費者進入電動車生活圈的充電門檻。
在過去半年營運期間內，U-POWER已服務超過7,000輛電動車車次，為全臺灣減少近220公噸碳排放，即便計入台電發電的碳排放，依然為全臺降低了近123公噸碳排放。
若換算為燃油消耗，則為全臺灣節省近10萬公升的燃油、310萬元的加油金，平均每車次節省443元燃油費用註4。特別的是，電動車主於U-POWER之平均充電時間為20.7分鐘，驗證了純電動車的生活不是未來而是現在，幫助城市減碳、省時又省錢。
透過超過7,000車次的電動車車主充電使用，U-POWER證實「電能生活圈」的使用雛型已逐步形成，更發掘出未來電能新生活幾個有趣的消費者洞察：
- 「充電不想等，就找U-POWER」現象：由於U-POWER為高功率電動車專用的充電場域，充電速度快、轉換率高，成功吸引不想排隊等充電、不易找到充電空車位、希望迅速補電的客群，同時也受到充電體驗最佳的Tesla車主群青睞，U-POWER營運初期的進站充電用戶當中， 40%為Tesla車主。
- 60%「朝九晚五族」喜好日間補充電力 城市有「夜貓補電族」出沒：在站點使用觀察上，有60%「朝九晚五族」車主喜好在日間 (8-18點) 使用充電服務，午餐時間更是使用高峰；25%車主則喜好於晚間充電 (18-22點)，而有8%車主特別偏愛夜間出門補電、享受清靜的個人時光 (22-0點)，甚至有7%的族群選擇於凌晨至清晨補充電力 (0-8點)，「夜貓補電族」則多半在U-POWER內湖行忠站及新竹慈祥站出沒，各族群使用充電時間大不同，發展出有趣電能新生活的使用現象。
- 擁抱電能新生活，出遊遠行不焦慮：自U-POWER於臺灣三大觀光城市 – 花蓮、臺東、恆春三處設立超高速充電站後，有越來越多的電動車車主能更無慮的到處遠行，享受無碳的綠能旅程。而在屏東恆春站，CCS2充電槍的使用度為CCS1的1.5倍，是最常踩U-POWER最南端站點的族群；反之，CCS1充電槍在臺東鐵花站的使用度超出CCS2有75%，是CCS1車主出遊臺東的最佳補電夥伴選擇。
【U-POWER感恩百點】會員回饋專案即將實施
U-POWER旭電馳科研自品牌上市發表至今歷經半年營運，為感謝過去所有會員於站點建置初期的試用支持以及測試回饋，以期讓U-POWER的服務能更臻完善，特別獻上【U-POWER感恩百點】註5好禮給會員朋友們 ! 於2022年10月19日 23:59前，凡成功註冊為U-POWER App會員，且於2022年11月1日前為有效會員身分者，每個會員帳號於11月1日 12:00起即可免費獲得100點U-POINT回饋，充電時每度電可折抵10點，有效期限至2023年1月1日00:00止。歡迎會員朋友們多加利用並持續支持！
站點
最大功率
CCS 1
CCS 2
液冷槍
(500A)
氣冷槍(200A)
液冷槍(500A)
氣冷槍(200A)
內湖行忠站
360kW
1席
1席
2席
-
桃園經國站
360kW
1席
1席
2席
-
新竹慈祥站
360kW
1席
1席
2席
-
臺南裕農站
720kW
1席
1席
3席
1席
屏東恆春站
360kW
1席
1席
1席
1席
臺東鐵花站
360kW
1席
1席
1席
1席
站點
最大功率
CCS 1
CCS 2
液冷槍
(500A)
氣冷槍(200A)
液冷槍(500A)
氣冷槍(200A)
新北林口站(開始試營運)
360kW
1席
1席
2席
-
臺中安和站
(十月底前試營運)
360kW
1席
1席
2席
-
高雄裕誠站
360kW
1席
1席
2席
-
花蓮中山站
360kW
1席
1席
1席
1席