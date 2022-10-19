▲ 台灣森那美起亞舉辦「Kia Kid's Cup 小小世界盃」

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「2022 Kia Kid's Cup小小世界盃」於10月16日圓滿落幕，本次共邀請全國11縣市學校及各地少年足球俱樂部，現場共32支隊伍，合計近1,000名熱愛足球的選手及家長共襄盛舉。其中除了2021-2022全國學童少年盃公開組、學校U10組、U11組前2名的常勝隊伍外，也包含由海線子弟兵組成的Kia隊，實力堪稱國內小學足球超級盃。此外，並增設U6幼兒組、U8組、U12組及女子組，讓各年齡層的小選手們皆可共享足球樂趣。即使整場賽事當日天候陰雨綿綿不盡理想，但所有小球員們仍奮力拚戰，為爭取榮譽奮戰不懈。此外，台灣森那美起亞為加強學童對於行車安全觀念，亦藉由此賽事宣導交通安全教育行車守則，讓此次活動寓教於樂。活動現場也規劃了足球相關趣味闖關遊戲，讓參與的民眾體驗足球運動的樂趣，完成闖關者還可參加抽獎，獲得2022卡達世界盃紀念足球及Kia精品等豐富獎品。
台灣森那美起亞體現在地關懷，支持偏鄉球員們一同圓夢
在此次盛事中，來自臺東縣卑南鄉太平國小的足球隊，是支原住民多族群融合的隊伍，因地處偏鄉，教育資源及經費相對有限。為了讓偏鄉地區喜歡足球的孩童也能有追逐夢想的機會，台灣森那美起亞此次更全額贊助台東太平國小的參賽經費，體現在地關懷並落實企業社會責任，同時期許未來能看見越來越多優秀的選手站上國際舞台，為自己的夢想努力前進。
Kia擔當此次FIFA世界盃TM足球賽的全球官方合作夥伴，Kia總代理台灣森那美起亞秉持Kia對於運動賽事的支持，除了將舉辦一系列FIFA相關活動，今年亦投入國內足球運動盛會，舉辦「2022 Kia Kid's Cup小小世界盃」，透過賽事活動促進基層足球運動的發展，同步傳遞「Movement that inspires移動 啟發人心」的品牌精神，為台灣足球運動發展盡一份心力。