▲ Volkswagen 合作黃宣拍攝系列影片 在金鐘獎前夕搶先公佈「年度風雲車手」

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「新手福斯人」獲獎車主展現成熟的車技與道路禮儀，The T-Cross 的Park Assist自動停車輔助系統，讓倒車入庫或路邊停車更加簡單輕鬆；「熱血福斯人」則獻給將車輛性能發揮淋漓盡致的車主，開著擁有300匹馬力的The T-Roc R，再加上DCC主動式底盤控制系統馳騁全台，一展Volkswagen的熱血賽道基因，而「耐力福斯人」得獎車主則因家庭及工作，需長期駕著The Tiguan 穿梭大街小巷，擁有Travel Assist智慧車陣穿梭系統一鍵整合全速域ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，使車主更能放鬆精神，放心進行遠距離移動。「美技福斯人」的The Golf車主則因RTA後方橫向車流警示系統（含煞車輔助功能），讓驚險時刻化險為夷，另外「可靠福斯人」在車測盲點警示系統的幫助下，在旅程中從容自在，最後「重拾自信福斯人」，以The Golf的全邏輯數位化儀表與全方位的功能設計，讓開車成為最享受的時刻。
台灣福斯汽車邀請為長期開車苦惱的消費者即刻上活動官網預約試乘，體驗「創新開駛 人人有感」，凡填寫自己的開車痛點與需求，即可親自感受IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統帶來的安心感，讓每一趟旅程都更得心應手，而隨著濃厚節慶氣息將至，台灣福斯汽車將於全台展示中心展開週末主題試駕活動，包含10月22日與10月29日的萬聖節FUN心出遊及城市夜出遊主題試駕、11月12日單身節 #metime自我駕馭體驗試駕，邀請全家大小以及單身貴族共襄盛舉，沉浸在Volkswagen的創新科技與德系工藝，讓IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統為車主帶來每一天更安全便利的生活。
活動網址：https://www.volkswagentaiwan.com.tw/Driver-Of-The-Year/