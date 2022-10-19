▲ 保時捷用純粹輕量化原則推出 911 Carrera T，預售價 692 萬起

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全新 911 Carrera T的定位介於911 Carrera 和 911 Carrera S 之間，Carrera T搭載來自911 Carrera的雙渦輪增壓引擎，可輸出 385 PS（283kW）最大馬力及450 Nm扭力峰值，使911 Carrera T僅需4.5秒就能完成 0-100 km/h加速，極速可達291km/h。911 Carrera T標配的手排變速箱則來自911 Carrera S，具備有保時捷扭力分導系統 (PTV)，並配置機械式後軸差速器鎖定裝置。具備385匹馬力輸出的911 Carrera T還獨家標配有911 Carrera S的選配項目，包含跑車計時套件及保時捷主動式懸載調整系統，含跑車化調校 (PASM Sport Suspension) （車高降低10 mm）。此外，Porsche 911 Carrera T還可依客戶需求提供後軸轉向的選配服務，而這項配備通常只提供給 Carrera S或以上的車型作為選配。
911 Carrera T的專屬標配項目還包含有前 20 吋及後 21吋高亮澤鈦灰色Carrera S輪圈，搭配前245/35、後305/30 的配胎，並標配跑車化排氣系統及跑車升級座椅（四向電動調整）。配備手排變速箱的標準版 911 Carrera T 以僅1,470公斤的車重，成為搭載入門引擎的 911 車系中最輕的車型，比搭載八速PDK 手自排變速系統的911 Carrera還輕35公斤，未來911 Carrera 車系也將不再提供手排變速箱選配。911 Carrera T的輕量化工程除了未配置後排座椅並減少隔音材料之外，輕量化玻璃與輕量化電池同樣為減輕車重帶來極大助益。
Touring車型概念成功導入多款車系
911 Carrera車系中，代表「Touring」的「T」車型歷史可追溯至1968年，經典的 911 T 首次導入「Touring」概念，911 T推出後持續販售到1973年停產；直到2017年保時捷於 991 世代推出911 Carrera T，再度推出這部強調絕對純粹911精神的車款，從那一刻起，保時捷便開始將此一極致精簡又極具運動化的配置概念陸續導入至718 Cayman T、718 Boxster T及Macan T。
由裡到外強調獨有細節
在外觀上，保時捷 911 Carrera T 在車系中最具辨識度的是採用深灰配色以突顯車身細節，同時在後視鏡蓋搭配顯而易見的上下半部視覺元素，進一步強化與車色的對比效果。車門與車尾的全新徽飾以及後蓋格柵飾條皆採用金屬瑪瑙灰配色，前擋風玻璃上緣同樣具備灰色色調，跑車化排氣系統的尾管則採高亮澤黑色烤漆，賦予全新 911 Carrera T更加外放與動感的樣貌。
在車艙內同樣強調車輛的運動性格，標配四向電動調整跑車升級座椅，霧面黑飾板鑲嵌高亮澤黑色裝飾，使 911 Carrera T的內裝更臻完美，想尋求更高獨特性的客戶可選購 Carrera T 專屬內裝套件，包含有板岩灰或鬣蜥綠的安全帶配色，以及相同色調的內裝車縫線、頭枕上的911廠徽及座椅中央的條紋，地毯上的廠徽及縫線同樣依循此配色概念作為選配項目。
精美的選配項目及色彩搭配
保時捷 911 Carrera T 還提供雙前座十八向電動調整跑車升級座椅可供選配，Carrera T專屬內裝套件還提供真皮延伸選配，此套件在車門扶手、中控台、駕駛儀表上緣及車門飾板皆施以真皮包覆。
全新 911 Carrera T在車色選擇上提供黑色、白色、御林軍紅、競速黃4款標準色，以及金屬龍膽藍、金屬冰灰、金屬GT銀3款金屬漆，其它特殊色還包含星璃桃、胭脂紅、青鯊藍、蟒蛇綠，車主也可選擇Paint to Sample客製化訂製服務，提供超過110款的車色塗裝選擇。
保時捷911 Carrera T即日起開放預購，售價為新台幣 6,920,000 元。