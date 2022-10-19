2022年「Ford 全國顧客服務競賽」致力實現最佳服務品質
福特六和在台導入眾多受到消費者肯定車款的同時，也在顧客服務上努力精進，藉由持續的硬體更新及服務訓練不斷升級，以提供高品質的服務內容，今年（2022）再度透過「Ford全國顧客服務競賽」提升經銷商夥伴全方位顧客服務能力。「Ford全國顧客服務競賽」創立於2002年，以美式足球賽為設計構想，希望Ford各經銷商夥伴秉持美式足球隊的精神，在各自崗位各司其職、相互配合，展現最佳的整體服務品質，提供每位顧客更優質的服務體驗。今年度競賽持續針對Ford所提供的各方面專業服務項目，為與消費者直接對應的經銷商服務人員與技術人員進行測試，並藉此凝聚服務團隊之合作精神，實現全台Ford經銷商服務水準一致的品牌服務實力。
福特六和長期以來致力於Ford經銷商夥伴之服務訓練以及硬體水準之提升，依服務重點項目設定「五力」指標，包含：定保力、鈑噴力、技術力、服務力及客休升級力，從技術相關硬知識、硬體設施精進，到銷售與售後服務軟實力各方面齊頭並進，帶給消費者最完善的優質服務。今年福特六和再度透過「Ford全國顧客服務競賽」，考驗各經銷商人員「五力」執行完整度，在定保力方面，規劃「專業技師保養組」競賽，考驗選手車輛保養上的表現；在鈑噴力上，以「專業技師鈑金組」和「專業技師塗裝組」考核類別，確保各經銷商技師對嶄新設備與技術的全方位掌握；在技術力方面，透過「專業技師診斷終檢組」競賽，檢驗參賽選手對先進診斷設備的操作流程；服務力環節，規劃「服務專員組」競賽，希冀服務專員充分發揮接待專業與服務熱忱。
2022年「Ford全國顧客服務競賽」透過5項考核項目，確保所有在前線面對顧客的服務人員能夠提供一致的優質服務：
於 10月13日圓滿落幕的2022年「Ford全國顧客服務競賽」，由經銷商「新苗汽車」獲得2022年度總冠軍。福特六和汽車總經理陳文芳表示：「全國顧客服務競賽希望透過個人與團體賽讓各經銷商相互交流，凝聚團隊士氣進而提升經銷商的凝聚力與服務實力，藉由各個團隊不斷的進步，讓Ford專業且高水準的顧客服務超越消費者與車主的期待」。
- 服務專員組：考驗選手在與顧客接待、報價與交車說明的整體性服務專業度與熱忱應對。
- 專業技師保養組：以持續優化保養程序為目的，參賽選手須於時限內以Ford專業技術規範及專業工具，為車輛完成各項保養項目。
- 專業技師診斷終檢組：參賽選手須於時限內使用Ford專業診斷工具，以最先進的診斷設備VCMM測試儀進行車輛故障排除，確保為顧客的愛車能精準且有效率地完成故障診斷與維修。
- 專業技師鈑金組：參賽選手透過焊前處理將鈑材塑型以確保後續組裝無誤差、並使用電阻點焊設備應用於硼鋼結合點焊及後焊打膠處理等技術項目，考驗技師對於相關參數的掌握，確保焊接無誤、使車輛使用安全無虞。
- 專業技師塗裝組：參賽選手須透過對於水性塗料的專業知識及掌握度，從前置處理的塑形打磨，到依據不同車主使用狀況調製顏色一致的車漆以及最後的拋光，使其恢復原車漆面光彩無色差並且光滑平整。