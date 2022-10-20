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戰事恐複雜化？伊朗擬供俄導彈　以色列助烏發展防空系統

▲俄烏戰爭持續延燒，加上伊朗疑似介入，也讓以色列陷入是否該軍援烏克蘭的兩難。圖為遭伊朗無人機轟炸過的基輔。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭持續延燒，加上伊朗疑似介入，也讓以色列陷入是否該軍援烏克蘭的兩難。圖為遭伊朗無人機轟炸過的基輔。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-20 07:04:07

俄烏戰爭開打至今近8個月，越來越多國家捲入其中，俄軍使用伊朗製無人機轟炸基輔一事也引起國際社會關注，而有關伊朗正準備提供俄羅斯彈道導彈一事更讓國際警惕，連以色列都表達不滿。以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）19日表示，會幫助烏克蘭開發防空警報系統，不過是否提供烏克蘭武器，甘茨則仍不願鬆口，說目前並無此打算。

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綜合外媒報導，以色列僑民事務部長沙伊（Nachman Shai）先前曾在推特上呼籲，以國應該向烏克蘭提供軍事援助，認為因伊朗疑似提供武器給俄羅斯，所以以色列也是時候選邊站，就像美國還有北約（NATO）提供給烏克蘭的那樣，讓烏國接受來自以方的軍事援助。

沙伊的發言，是在英國媒體爆料伊朗有意提供俄羅斯「征服者110型」（Fateh-110）、佐勒菲卡爾（Zolfaghar）等導彈，還有更多包含無人機在內的軍援以後，被視為是以色列立場出現鬆動，不排除轉為支持烏克蘭。

▲俄軍使用伊朗製造的 「見證者-136 」( Shahed-136 ) 無人機。 （圖／翻攝自推特@inbarspace）
▲伊朗製造的無人機現身烏克蘭戰場。 （圖／翻攝自推特@inbarspace）
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與伊朗中斷外交關係，並說烏克蘭將向以色列發出正式照會，尋求軍事援助，因為：「若以色列政策是一貫地反擊伊朗的破壞性質行為，那麼是時候公開支持烏克蘭」。

以色列國防部長甘茨週三與歐盟駐以色列大使會面時表示，以色列已請烏克蘭分享對防空警報的需求信息，好讓以國能幫助烏克蘭開發防空警報系統，盡可能挽救生命。

然而，甘茨也重申，雖然以色列支持並與烏克蘭、北約和西方站在一起，將繼續提供人道和防禦方面的協助，但出於「作戰方面考慮的因素」，不會向烏克蘭提供武器系統，只會繼續在限制範圍內，一如既往的支持烏克蘭。

分析指出，面對俄烏戰事複雜化，以色列內部也出現不同的聲音，有人認為以色列關於伊朗武器的情報和處理空襲的能力，對烏克蘭非常重要，不應害怕觸怒俄國就不予以援助；不過反對人士則堅持，以色列不應捲入俄烏戰爭，因為以色列的情況與西方盟國不同，而且以俄2國多年來也一直維持良好的工作關係，包含針對敘利亞問題的斡旋、密切協調以避免2國空軍在敘利亞上空發生衝突等等。

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