戰事恐複雜化？伊朗擬供俄導彈　以色列助烏發展防空系統

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沙伊的發言，是在英國媒體爆料伊朗有意提供俄羅斯「征服者110型」（Fateh-110）、佐勒菲卡爾（Zolfaghar）等導彈，還有更多包含無人機在內的軍援以後，被視為是以色列立場出現鬆動，不排除轉為支持烏克蘭。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與伊朗中斷外交關係，並說烏克蘭將向以色列發出正式照會，尋求軍事援助，因為：「若以色列政策是一貫地反擊伊朗的破壞性質行為，那麼是時候公開支持烏克蘭」。
以色列國防部長甘茨週三與歐盟駐以色列大使會面時表示，以色列已請烏克蘭分享對防空警報的需求信息，好讓以國能幫助烏克蘭開發防空警報系統，盡可能挽救生命。
然而，甘茨也重申，雖然以色列支持並與烏克蘭、北約和西方站在一起，將繼續提供人道和防禦方面的協助，但出於「作戰方面考慮的因素」，不會向烏克蘭提供武器系統，只會繼續在限制範圍內，一如既往的支持烏克蘭。
分析指出，面對俄烏戰事複雜化，以色列內部也出現不同的聲音，有人認為以色列關於伊朗武器的情報和處理空襲的能力，對烏克蘭非常重要，不應害怕觸怒俄國就不予以援助；不過反對人士則堅持，以色列不應捲入俄烏戰爭，因為以色列的情況與西方盟國不同，而且以俄2國多年來也一直維持良好的工作關係，包含針對敘利亞問題的斡旋、密切協調以避免2國空軍在敘利亞上空發生衝突等等。