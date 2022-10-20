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萬華槍手自轟倒地亡！網提疑點：自戕怎會「連開2槍」

▲台北市萬華區艋舺青山宮，晚間發生槍擊案，警匪對峙1小時，最後槍手自轟身亡。（圖／民眾提供）
▲台北市萬華區艋舺青山宮，晚間發生槍擊案，警匪對峙1小時，最後槍手自轟身亡。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2022-10-20 07:25:14

昨（19）日晚間，槍手邱國隆在台北市萬華區連續犯下2起槍擊案，還挾持人質與警方對峙駁火，造成27歲的王姓員警腿部中彈，邱男最後自轟頭部2槍身亡，一晚總共造成1人死亡、4人受傷，而邱男犯案動機疑似是幫派恩怨。

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▲北市萬華青山宮，槍手闖入狂轟挾持人質，與警方對峙，之後開槍自轟頭部倒地。（圖／民眾提供）
▲北市萬華青山宮，槍手闖入狂轟挾持人質，與警方對峙，之後開槍自轟頭部倒地。（圖／民眾提供）
據了解，綽號「阿國」的槍手邱國隆，是萬國幫角頭之一，疑似因幫派恩怨，犯案前先在臉書上PO文，控訴「社會就是人吃人」，之後於19日間7時許，到漢口街某商業大樓，找幫內老大「阿弟仔」洪清正尋仇，當時在場的有洪清正、1名小弟，2人分別中9槍、5槍，被緊急送醫救治。

邱國隆隨即前往艋舺青山宮，要求許姓副主委處理後續，卻遭對方拒絕，邱國隆一怒之下隨即開3槍，許姓副主委右大腿中彈。之後邱國隆逃到貴陽街、許姓副主委開設的飲料店，挾持店內的許男家屬當人質，並與到場的警方發生駁火，當時支援警力與霹靂小組很快到場，並將附近街道全數封鎖，警匪雙方約對峙1小時左右，期間27歲的王姓員警腿部中彈，子彈跳彈卡在臀部，所幸送醫無生命危險。

近晚間9時許，近晚間9時許，邱國隆釋放人質，人質脫困後向警方表示「他（邱國隆）說要自殺」，接著邱國隆朝頭部自轟2槍，倒臥在血泊中身亡。

不少網友看了邱國隆與警對峙並自轟的影片，質疑為何自轟會連開2槍，還有人覺得邱男倒地姿勢不自然。不過也有人認為，「開2槍」可能是走火或是連續擊發，對此，警方表示開2槍可能是肢體末梢反應導致，不過詳細過程還在調查中，警方將一一釐清整起案情，並追查作案動機、槍枝來源等。（編輯：倪浩軒）

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