萬華槍手自轟倒地亡！網提疑點：自戕怎會「連開2槍」

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邱國隆隨即前往艋舺青山宮，要求許姓副主委處理後續，卻遭對方拒絕，邱國隆一怒之下隨即開3槍，許姓副主委右大腿中彈。之後邱國隆逃到貴陽街、許姓副主委開設的飲料店，挾持店內的許男家屬當人質，並與到場的警方發生駁火，當時支援警力與霹靂小組很快到場，並將附近街道全數封鎖，警匪雙方約對峙1小時左右，期間27歲的王姓員警腿部中彈，子彈跳彈卡在臀部，所幸送醫無生命危險。
近晚間9時許，近晚間9時許，邱國隆釋放人質，人質脫困後向警方表示「他（邱國隆）說要自殺」，接著邱國隆朝頭部自轟2槍，倒臥在血泊中身亡。
不少網友看了邱國隆與警對峙並自轟的影片，質疑為何自轟會連開2槍，還有人覺得邱男倒地姿勢不自然。不過也有人認為，「開2槍」可能是走火或是連續擊發，對此，警方表示開2槍可能是肢體末梢反應導致，不過詳細過程還在調查中，警方將一一釐清整起案情，並追查作案動機、槍枝來源等。（編輯：倪浩軒）
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