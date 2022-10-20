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戰況最新升級！烏國4俄占區戒嚴　赫松政府權力轉交俄軍

▲烏軍頻頻告捷，讓俄羅斯壓力倍增，進一步宣布，併入俄國的4個烏克蘭區域實施戒嚴。戰況圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏軍頻頻告捷，讓俄羅斯壓力倍增，進一步宣布，併入俄國的4個烏克蘭區域實施戒嚴。戰況圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-20 07:53:232022-10-20 08:05:22

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日宣布，併入俄國的4個烏克蘭區域，即頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）進入戒嚴狀態，也被視為克里姆林宮升級戰事的最新舉措，以名正言順的動武，或讓俄軍更直接轄管。

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根據《金融時報》報導，蒲亭在入侵烏克蘭近8個月後，正努力重新獲得軍事主動權，以回應基輔政權持續反攻、收復失地，還有俄國國內因戰事吃緊而加劇的緊張局勢。由於俄軍頻頻失利, 引發了強硬派對克宮的嚴厲批評，敦促蒲亭加強對烏克蘭的攻擊力道，而蒲亭也任命了臭名昭著的冷酷將領蘇洛維金（Sergei Surovikin）為指揮官，並對烏克蘭關鍵基礎設施發動一系列空襲。

克里姆林宮和地區官員，皆試圖淡化加強安全措施的舉動，聲稱當地人的生活不會有巨大改變；然而，烏克蘭外交部表示，俄羅斯通過實施戒嚴令，在臨時占領的領土上，開始了新的恐怖統治階段，美國政府也聲稱，蒲亭發現自己處於絕望、極其困難的境地，所以便試圖對4個占領區施加更多控制，並限制8個與烏克蘭相鄰地區的人員流動。

《路透社》分析，在戒嚴令宣布後，可能會造成：

1.要求全面或部分動員

即當局將有權制定滿足俄國武裝部隊需要的措施，並進行所謂的領土防禦，烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）州長Vitaliy Kim表示，他相信蒲亭的法令，意在使俄羅斯能夠動員烏克蘭留在被占區的人民。不過有鑑於俄國先前已經進行了部分動員，因此尚不清楚是否會徵召更多人。

2.限制人民行動

戒嚴令允許當局限制行動並實施宵禁，將人們關在家中。俄羅斯人權律師奇科夫（Pavel Chikov）指出，這還意味著設立檢查站和車輛檢查，當局甚至有權將人們拘留長達30天。由莫斯科扶植的赫松魁儡首長薩爾多（Vladimir Saldo）聲稱，目前不需要宵禁，但區域內的權力應當依法移交給軍隊，赫松地區的管理將由其政府與俄國軍方共同執行。

3.強制遷徙

俄國人權律師奇科夫並認為，戒嚴相關措施還可能導致人們被強行遷移到其他地區，薩爾多19日也宣布，隨著烏克蘭的反攻步伐加快，未來6天將有5萬至6萬人被從赫松部分地區撤離。

俄羅斯安全委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）強調，近年頓巴斯地區和烏克蘭東南部其他地區，有約500萬居民到俄羅斯尋求庇護，以免遭受基輔迫害。烏克蘭則指責俄國強行撤離居民，將大批烏克蘭人驅逐到俄羅斯，是在侵害俄占區居民的基本人權。

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