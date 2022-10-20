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各說各話！在英港人和平示威被毆　中國領事：我沒打人

▲中國駐曼徹斯特總領事總領事鄭曦原，否認有對香港旅英示威者施加暴力，雖然他被拍到拉扯示威者頭髮。（圖／翻攝自天空新聞）
▲中國駐曼徹斯特總領事總領事鄭曦原，否認有對香港旅英示威者施加暴力，雖然他被拍到拉扯示威者頭髮。（圖／翻攝自天空新聞）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-20 08:35:212022-10-20 08:48:17

中共二十大於上週日登場，當天有數名旅英港人，在中國駐曼徹斯特總領事館外進行和平抗議，卻遭領事館人員毀損抗議標語，還有示威者被拖入領事館內毆打。北京強硬表示，該事件是因領事館遭「不法分子惡意滋擾」，但示威者反駁，說自己從來沒有非法闖入領事館，是被拖進去毆打。

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根據《英國廣播公司》（BBC）報導，北京聲稱領事館遭非法入侵，但受害者陳姓男子（Bob Chan）19日在幾位英國國會議員的陪同下，於倫敦召開記者會，直言週日發生的事件讓他身心受創，並描述自己在領事館被蒙面男子毆打、強行拆除抗議標語橫幅的經歷。

陳姓男子強調，自己當天是被拖進了領事館的範圍，隨後遭拳打腳踢，雖然其他抗議者試圖幫他免於被打，但卻無能為力，直到當地的英國警察趕到，將他拉出大門，他才沒有繼續被打：「讓我再說一遍，我是被拖進領事館的，我並沒有試圖進入領事館。」

陳姓男子聲稱，對於在英國發生這種事感到震驚：「我仍然相信英國是個言論自由，講究抗議是基本人權的地方」，也很擔心仍在香港的家人安全。對此，領事館發言人則指控，抗議者在館門懸掛具侮辱性的中國國家主席肖像，領事館受到騷擾和非法入侵，已向英國政府提出交涉，要求加強對其外交人員的保護。

多名英國國會議員，包括保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith），都敦促英國政府驅逐所有涉事的中國外交人員，批評英國政府迄今為止對該事件的外交反應，對於施暴者過度友善。

至於被拍到拉扯示威者頭髮的，中國駐曼徹斯特總領事總領事鄭曦原，19日也在接受英國《天空新聞》（Sky News）採訪時喊冤，說自己沒有打人，也沒有容許下屬打人，事實就是示威者襲擊領事館人員，面對自己的國家和領袖遭侮辱，他自覺有責任出手阻止，拉扯對方頭髮純屬突發情況，因為示威者試圖威脅自己同事的性命。


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