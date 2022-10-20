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河南少女隔離期意外枉死！家屬悲討公道　影片被刪

▲中國河南省汝州市近日傳出，有10多歲的少女在隔離時因延誤就醫枉死。（圖／翻攝自微博）
▲中國河南省汝州市近日傳出，有10多歲的少女在隔離時因延誤就醫枉死。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-10-20 09:19:00

中國河南省汝州市近日傳出，1名14歲（也有說法是16歲）少女，在中共二十大舉行期間，因故被送往集中隔離，之後卻因發高燒延誤就醫不幸病逝，家屬透過網路發聲，要向官方討公道，影片卻慘遭刪除。

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根據《自由亞洲電台》報導，近日中國網路上流傳一段短片，1名女孩裹著棉被，躺在床上不斷劇烈抽搐，但並沒有防疫人員理會。女孩的父親表示，女兒14日被送到隔離點，16日高燒不退，無人聞問也無人醫治，直到17日病情轉重、失去意識。

該名父親控訴，當時曾向隔離點負責人反映，對方卻回說沒有醫生，只有護士，在多方求助下，終於把女兒送到汝州市第四人民醫院，卻還是在18日凌晨因搶救無效死亡。醫生說女兒死因是高燒引發的肺水腫和腦炎，若及時發現和醫治，可能不至於死。

女孩父親請求中共黨委，紀檢委，嚴查汝州市防疫措施不當及防疫疏失；女孩的姑姑也在抖音上控訴，一家6口全都在隔離中，當初去的時候，孩子都是好好的，去了4天卻突然高燒，現在連人也沒了，求助網友協助轉發影片，一定要討個公道：「我就想知道孩子到底是因為啥導致成這樣的。」

報導指出，有關汝州女孩隔離期間死亡，以及家屬向官方討公道的影片已在中國網路上被刪除，微博等平台也把相關熱搜詞屏蔽。不過在海外仍有網友大量轉發，怒斥當局草菅人命，直言次生災害遠比新冠更可怕。

旅美人權律師吳紹平指出，習近平想利用疫情來進行社會維穩、社會控制，但清零政策之下，中國各地種種次生災難頻傳，包含貴州防疫巴士車禍（27死），到新疆伊寧22人因封城死於飢餓或缺乏醫療照顧等等；不過遺憾的是，即使死亡人數再多，北京的清零策略恐怕也難以被撼動。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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