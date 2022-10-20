再拚4年！陳其邁暢談連任規劃　有信心帶領高雄起飛

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陳其邁說，除國家指標性活動如國慶煙火、台灣燈會在高雄舉辦，人氣韓團Black Pink明年也會到高雄；黃彩玲問陳其邁，「2年做那麼多事，是不是快逼瘋局處首長了」，陳急忙否認開玩笑表示，「這是抹黑」，但也坦承，為抓住後疫情旅遊潮，市府團隊真的很辛苦，不過看見旅客住房率幾乎都達到9成以上，還有攤商阿姨笑著抱怨「烤魷魚烤到手都麻」，他就知道「抓準時機」很重要。
「機會稍縱即逝，廠商要來是不等人的，招商我都親自帶隊」，陳其邁提到，很多人想說怎麼突然這麼多投資來高雄，事實上，多數投資案很早便開始佈局，例如他擔任行政院副院長期間，因掌握全球產業變化，將高雄橋頭科學園區動土期程縮短到3年，讓高雄正好能趕上這波供應鏈重組，「招商一下就額滿了，現在還準備做二期」，陳其邁自豪地說。
至於未來4年規劃，陳其邁承諾，高雄正推動數位轉型和淨零轉型，除科學園區、亞灣5GAIoT創新園區，鴻海電動車、台積電等廠商進駐，4年後輕軌成圓，高雄將成為全球智慧城市的生產基地，也是半導體生態系的重心。而即將於年底改建完成的鼓山魚市場，連結棧二、駁二、亞洲新灣區、愛河灣，將串成「高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶」，陳其邁充滿信心表示，「以這種方式再拚4年，應該有人看不到我們的車尾燈」。
陳其邁說，自己每天睡不多，也經常被吵醒，已經4年多沒去潛水，「但市長累一點，市民就輕鬆，總要有人把家顧好」；對於參選連任，陳其邁感謝2018年高雄市民給他反省機會，「沒有最聰明的人，認真做就對了」，他深信「多準備5分鐘」，機會總會留給準備好的人，「我不用第一名，但高雄一定要第一名」。