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再拚4年！陳其邁暢談連任規劃　有信心帶領高雄起飛

▲陳其邁在《一碗麵的時間》中與黃彩玲暢談2年拚4年的心路歷程，也暢談再拚4年的規劃，要帶領高雄起飛。（圖／民進黨提供）
▲陳其邁在《一碗麵的時間》中與黃彩玲暢談2年拚4年的心路歷程，也暢談再拚4年的規劃，要帶領高雄起飛。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-20 09:20:15

民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》今（20）日上架最新一集，節目中主持人黃彩玲出外景到高雄，由高雄市長陳其邁帶領，一同品嚐伴他50年的「隱藏版邁邁牛肉麵」，2人並對談執政2年多來的心路歷程。陳其邁說，為實現「2年拚4年」承諾，市府團隊幾乎不眠不休，副市長史哲不只掉髮，還白了不少，還引起前高雄市長、監察院長陳菊關心。

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▲百工百業挺陳其邁造勢活動今天下午在高雄展覽館舉辦，會場湧入2千多人。（圖／陳其邁在拚四年競選辦公室）
▲陳其邁近來利用公餘時間陸續展開選舉行程，造勢場場爆滿，更有不少過去偏藍人士都選擇力挺。（圖／陳其邁辦公室提供）
黃彩玲南下高雄，一見到陳其邁就忍不住「抱怨」，不停被高雄各大活動美照洗版，被視為「政策控」的陳其邁便開始滔滔不絕，細數市府規劃的聊療漂漂河、旗津風箏節、美濃水圳漫旅藝術節等活動，他強調，這些都是結合在地文化，並加入年輕人創意，不只活絡地方經濟、活化農眷村，更吸引大批觀光人潮，尤其，市府2年來的青創預算增加到3.92億，輔導超過1.3萬家店轉型，讓創意成為高雄不可或缺的文化底蘊。

陳其邁說，除國家指標性活動如國慶煙火、台灣燈會在高雄舉辦，人氣韓團Black Pink明年也會到高雄；黃彩玲問陳其邁，「2年做那麼多事，是不是快逼瘋局處首長了」，陳急忙否認開玩笑表示，「這是抹黑」，但也坦承，為抓住後疫情旅遊潮，市府團隊真的很辛苦，不過看見旅客住房率幾乎都達到9成以上，還有攤商阿姨笑著抱怨「烤魷魚烤到手都麻」，他就知道「抓準時機」很重要。

「機會稍縱即逝，廠商要來是不等人的，招商我都親自帶隊」，陳其邁提到，很多人想說怎麼突然這麼多投資來高雄，事實上，多數投資案很早便開始佈局，例如他擔任行政院副院長期間，因掌握全球產業變化，將高雄橋頭科學園區動土期程縮短到3年，讓高雄正好能趕上這波供應鏈重組，「招商一下就額滿了，現在還準備做二期」，陳其邁自豪地說。

▲高雄市長陳其邁為投身社會運動繳清醫療公費生罰款，卻遭爆料未盡公費生義務。（圖／陳其邁再拼四年競選辦公室提供）
▲陳其邁感謝2018年高雄市民給他反省機會，「沒有最聰明的人，認真做就對了」。（圖／陳其邁再拼四年競選辦公室提供）
至於未來4年規劃，陳其邁承諾，高雄正推動數位轉型和淨零轉型，除科學園區、亞灣5GAIoT創新園區，鴻海電動車、台積電等廠商進駐，4年後輕軌成圓，高雄將成為全球智慧城市的生產基地，也是半導體生態系的重心。而即將於年底改建完成的鼓山魚市場，連結棧二、駁二、亞洲新灣區、愛河灣，將串成「高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶」，陳其邁充滿信心表示，「以這種方式再拚4年，應該有人看不到我們的車尾燈」。

陳其邁說，自己每天睡不多，也經常被吵醒，已經4年多沒去潛水，「但市長累一點，市民就輕鬆，總要有人把家顧好」；對於參選連任，陳其邁感謝2018年高雄市民給他反省機會，「沒有最聰明的人，認真做就對了」，他深信「多準備5分鐘」，機會總會留給準備好的人，「我不用第一名，但高雄一定要第一名」。

▲陳其邁以「再拚4年 高雄起飛」為主軸，力拚連任並衝高票。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲陳其邁以「再拚4年 高雄起飛」為主軸，力拚連任並衝高票。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲陳其邁的首面看板，訴求「挺18歲公民權」，表達對年輕人的支持。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲陳其邁的首面看板，訴求「挺18歲公民權」，表達對年輕人的支持。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲陳其邁競選連任，選用桃紅色為主色，扇子及手搖旗等競選小物曝光後讓支持者爭相索取。（圖／民進黨高雄市黨部提供）
▲陳其邁競選連任，選用桃紅色為主色，扇子及手搖旗等競選小物曝光後讓支持者爭相索取。（圖／民進黨高雄市黨部提供）

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