惡師鼓棒抽下體！小5童崩潰「1天暈厥20次」　判決結果曝

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受到威脅的男童，始終不敢告訴父母，最終身心出現異狀，除了經常性昏倒、腹瀉外，有時還會身體抽蓄，並說出「對不起劉老師，我不敢了…」等語，經臺大醫院兒童身心科診治，確認其罹患創傷後壓力症，這才讓全案曝光，家屬也氣得一狀告上法院。
審理期間，劉男始終否認施暴，同時辯稱「起訴書記載的事我都沒有做，我是被他構陷」，但法官認為，男童就醫前，從未完整揭露其惡行，是2019年10月間在無意識的情況下陳述，才被家人聽見，並無理由誣陷劉男，且學童班導、學務主任皆證稱，曾看過學童昏倒，也曾聽他說過「劉老師對不起，我不敢了」等語，因此認定指控屬實，劉男手段殘酷，犯後態度又十分惡劣，故判處4年6月徒刑。
而目前就讀國中的被害人，日前也親筆寫了一封信陳交法庭「謝謝法官叔叔、阿姨為正義發聲，那件事發生已經過了四年，雖然我長高了、變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中，我的腦中都是被劉先生毆打的畫面，揮之不去，即便生活偶爾會有一絲驚喜和快樂，但更多的卻是噩夢、可怕的畫面和聲音、發作解離等，希望這件事，您們基於客觀立場詳細了解事情的經過後，做出合理的判決，為正義發聲，謝謝」。（編輯：陳苾暐）
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