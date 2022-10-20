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惡師鼓棒抽下體！小5童崩潰「1天暈厥20次」　判決結果曝

▲台北市一名劉姓男老師，日前拜託一名學生，照顧自己剛入學的兒子，不料事後竟拿鼓棒打其生殖器。（示意圖／取自Pixabay）
▲台北市一名劉姓男老師，日前拜託一名學生，照顧自己剛入學的兒子，不料事後竟拿鼓棒打其生殖器。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-10-20 09:53:52

台北市一名劉姓男老師，日前拜託一名十歲男學生，照顧自己剛入學的兒子，不料事後卻認為男童不夠盡力，竟拿鼓棒打其生殖器，施虐長達一年之久，導致男童罹患創傷後壓力症，還曾一天暈眩20多次，案經審理，法官認為劉男毫無廉恥之心，且犯後態度惡劣，因此依妨害幼童發育罪判處有期徒刑4年6月。

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據了解，劉男在2018年間擔任被害男童的音樂老師，並在同年將自己年幼的小孩，指派給男童照顧，但期間劉男卻以照顧不周為由，屢屢對男童施虐，期間除了以鼓棒打其小腿骨、生殖器、搧巴掌外，還會用言語辱罵男童「你爸媽都有問題，才會生出你這個廢物、爛人、白癡」，同時威脅到「你把這件事說出去，就完蛋了」。

台北地院（圖）今天宣判，凶嫌胡家瑞依殺人罪判刑14年10個月、槍炮罪判3年6個月，合併應執行18年。（圖／翻攝自Google map）
▲案經審理，法官認為劉男毫無廉恥之心，且犯後態度惡劣，因此依妨害幼童發育罪判處有期徒刑4年6月。（圖／翻攝自Google map）
受到威脅的男童，始終不敢告訴父母，最終身心出現異狀，除了經常性昏倒、腹瀉外，有時還會身體抽蓄，並說出「對不起劉老師，我不敢了…」等語，經臺大醫院兒童身心科診治，確認其罹患創傷後壓力症，這才讓全案曝光，家屬也氣得一狀告上法院。

審理期間，劉男始終否認施暴，同時辯稱「起訴書記載的事我都沒有做，我是被他構陷」，但法官認為，男童就醫前，從未完整揭露其惡行，是2019年10月間在無意識的情況下陳述，才被家人聽見，並無理由誣陷劉男，且學童班導、學務主任皆證稱，曾看過學童昏倒，也曾聽他說過「劉老師對不起，我不敢了」等語，因此認定指控屬實，劉男手段殘酷，犯後態度又十分惡劣，故判處4年6月徒刑。

而目前就讀國中的被害人，日前也親筆寫了一封信陳交法庭「謝謝法官叔叔、阿姨為正義發聲，那件事發生已經過了四年，雖然我長高了、變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中，我的腦中都是被劉先生毆打的畫面，揮之不去，即便生活偶爾會有一絲驚喜和快樂，但更多的卻是噩夢、可怕的畫面和聲音、發作解離等，希望這件事，您們基於客觀立場詳細了解事情的經過後，做出合理的判決，為正義發聲，謝謝」。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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