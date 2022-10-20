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青山宮追殺畫面曝！副主委拔腿跑　萬華槍手從後猛追補槍

▲萬國幫老大「阿國」邱國隆，昨（19）晚至青山宮找許姓副主委理論，許姓副主委想要逃跑，邱國隆從後追上開槍。（圖／翻攝畫面）
▲萬國幫老大「阿國」邱國隆，昨（19）晚至青山宮找許姓副主委理論，許姓副主委想要逃跑，邱國隆從後追上開槍。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-20 10:14:18

萬國幫老大「阿國」邱國隆，昨（19）晚在萬華先後於漢口街和青山宮開槍尋仇，還挾持人質與警對峙，最後開槍自轟頭部身亡。而邱國隆在青山宮槍擊許姓副主委的畫面也最新曝光，可以看見許姓副主委拔腿逃跑，邱國隆從後狂追補槍，十分兇狠。

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▲萬國幫老大「阿國」邱國隆，昨（19）晚至青山宮找許姓副主委理論，許姓副主委想要逃跑，邱國隆從後追上開槍。（圖／翻攝畫面）
▲萬國幫老大「阿國」邱國隆，昨（19）晚至青山宮找許姓副主委理論，許姓副主委想要逃跑，邱國隆從後追上開槍。（圖／翻攝畫面）
據了解，邱國隆疑似因幫派恩怨，昨晚先前往漢口街某商業大樓，找幫內老大「阿弟仔」洪清正尋仇，之後又轉往青山宮找許姓副主委談事，一言不合又掏槍射擊，之後並挾持許男家屬當人質。

而從最新曝光的畫面可以看見，邱國隆與許姓副主委先是在廟門外談話，接著許姓副主委轉身拔腿逃跑，邱國隆從後追上掏槍射擊，許姓副主委跌倒在地後，邱男繼續上前補槍，十分兇狠。

幸好許姓副主委中槍受傷送醫後沒有大礙，邱男疑因幫派糾紛，加上找人和解不成，才會持槍復仇，但詳細情形還有待警方進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）

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