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新廠還在蓋！外媒曝台積電擬擴日本產能　降地緣政治風險

▲外媒引述知情人士消息報導，台積電正考慮擴大在日本的產能，以降低地緣政治風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒引述知情人士消息報導，台積電正考慮擴大在日本的產能，以降低地緣政治風險。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-20 10:07:14

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）在日本九州建設新廠，已經於今年4月動工，隨著新廠建設進行，有外媒引述知情人士消息指出，台積電正考慮以採取擴大在日本的產能，來降低地緣政治風險。

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根據《華爾街日報》報導，知情人士指出，日本政府已經展現出歡迎之意，希望台積電除了目前正在熊本縣興建的新廠之外，還希望台積電可以進一步在日本擴大產能，然而目前尚未作出相關決定，台積電正在研究可行性。

台積電目前正在九州建造在日本的首座晶圓廠，這座工廠規模達到數十億美元，得到了日本政府補貼。台積電為蘋果公司（Apple）等眾多主要電子產品生產商製造晶片。

自去年全球爆發大範圍的晶片慌，導致汽車製造和其他產業陷入困境後，半導體產業一直處於動盪之中，與此同時，美國和日本等盟國也日益擔憂中國半導體產業崛起以及晶片製造集中在台灣。

而台積電在日本建廠是即是對美國半導體戰略和全球晶片供應等問題的部分回應，將提升美國盟友的半導體產能。台積電在日本的新廠定位為聚焦供應通常用於汽車及感測器零件等非最先進製程晶片，計劃在2024年底開始出貨。

知情人士表示，如果在日本擴張計畫超越當前計畫，台積電將會考慮在九州生產更先進晶片。不過台積電發言人表示，目前在日本的建廠計畫順利，但拒絕評論是否會進一步擴張。日本經濟產業省半導體產業主管官員也拒絕評論。

台積電日本廠由設立於熊本縣的晶圓代工服務子公司「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing」（JASM）負責營運，位於熊本縣菊陽町，自2022年4月開始動工，預計在2023年下半年完工。先前日本經濟產業省大臣西村康稔才前往視察建廠進度，並表示「工廠正以非常快的速度進行建設」。

▲日本經濟產業大臣西村康稔16日赴熊本縣視察台積電新廠預定地工程進度。（圖／翻攝西村康稔推特）
▲日本經濟產業大臣西村康稔本月16日赴熊本縣視察台積電新廠預定地工程進度。（圖／翻攝西村康稔推特）

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