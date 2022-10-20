再讓我拚四年　陳其邁嗆應有人看不到我們車尾燈

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陳其邁細數市府規劃的聊療漂漂河、旗津風箏節、美濃水圳漫旅藝術節等活動，強調這些都是結合在地文化，並加入年輕人創意，不只活絡地方經濟、活化農眷村，更吸引大批觀光人潮。陳其邁也說，高市府2年來的青創預算增加到3.92億，輔導超過1.3萬家店轉型，讓創意成為高雄不可或缺的文化底蘊。
陳其邁表示，除國家指標性活動如國慶煙火、台灣燈會在高雄舉辦，人氣韓團Black Pink明年也要來。
黃彩玲「兩年做那麼多事，是不是快逼瘋局處首長了？」陳其邁急忙否認「這是抹黑」，但也坦承為抓住後疫情旅遊潮，市府團隊真的很辛苦，不過看見旅客住房率幾乎都9成以上，還有攤商阿姨笑著對他說「烤魷魚烤到手都麻」，他就知道「抓準時機」很重要。
陳其邁也認為「機會稍縱即逝，廠商要來是不等人的，招商我都親自帶隊。」很多人以為怎麼突然這麼多投資來高雄，事實上，多數投資案很早便開始佈局。他舉例，他擔任行政院副院長期間，因掌握全球產業變化，將高雄橋頭科學園區動土期程縮短到3年，讓高雄正好能趕上這波供應鏈重組，招商一下就額滿了，現在還準備做二期。
對於未來四年規劃，陳其邁承諾，高雄正推動數位轉型和淨零轉型，除科學園區、亞灣5GAIoT創新園區，鴻海電動車、台積電等廠商進駐，加上四年後輕軌成圓，高雄將成為全球智慧城市的生產基地，也是半導體生態系的重心。而即將於年底改建完成的鼓山魚市場，連結棧二、駁二、亞洲新灣區、愛河灣，將串成「高雄亞灣休閒遊憩觀光廊帶」，他有信心，「以這種方式再拚四年，應該有人看不到我們的車尾燈」。