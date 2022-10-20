Joeman將在東京買房！親揭露當地現況：日本人也悶壞了
百萬YouTuber「Joeman」頻道拍攝主題相當多元，至今已有超過240萬人訂閱頻道，除了3C開箱、奢侈平價對決等題材外，近期特地飛往日本東京「看房子」的系列影片更是大受歡迎，而昨（19）日他與孫生、館長、薔薔等人共同參與電競活動，受訪時也提及團隊預計在東京買一間房子，希望藉由他國案例檢視台灣房產的問題。此外，近期頻繁飛日本的他，也對疫情前後的當地現況改變相當有感，「日本人也悶壞了」，當地商圈只剩日本人會吃、會買的店存活，希望過幾個月之後會有不同面貌出現。
Joeman昨日出席電競賽事「MASTER CUP 榮耀盃」開幕時表示，此次到日本拍片題材仍然多元，共10支影片預計可以排程到年底，其中有關「房地產」的影片引發相當大的迴響，Joeman說道：「我們節目是實境秀，所以本來就預計要在東京買一間房，所以節目本身除了帶大家看房外，也是我在選擇房子的過程。」
Joeman也指出，會在日本花這麼多時間、心力做房地產相關題材，主要是想讓觀眾了解台灣在房屋買賣上有一些觀點、政策值得討論，例如台灣有公設比，「但日本沒有，得房率更是百分之百」，公設比還間接導致人們看房時要仔細研究坪數到底是「權狀坪數還是實坪？」Joeman在相關法規上，日本可能較領先台灣，希望透過這類節目讓台灣觀眾參考。
此外，9月、10月都曾飛過日本，前幾日才剛回國的Joeman也分享，日本疫情後的觀光客真的變很少，但開放國門後慢慢復甦，主要以歐美遊客居多，但中國尚未解禁，所以整體數量上還是和疫情前有所差異；當地商圈和台灣一樣受到重大的衝擊，基本上只剩下當地人會吃、會買的店存活，例如藥妝店觀光客很愛買的「休足時間」等產品，也被擺到很後面的商品架上；不過令他最有感的，是「日本人也悶懷了」，包括環球影城、迪士尼等，都能看到許多日本人外出遊玩，希望幾個月後再到當地，會有不同的面貌。